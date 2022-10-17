Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe, Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, Başkent deplasmanında galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Öte yandan Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. İşte son gelişmeler ve Jorge Jesus'un 11'i

ABONE OL
  • Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe'de 5 EKSİK! İşte Jesus'un 11'i ve tüm gelişmeler - FB maçı

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
  • Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe'de 5 EKSİK! İşte Jesus'un 11'i ve tüm gelişmeler - FB maçı

    Ligde oynadığı son karşılaşmada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü deplasmanında galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, ligde 1 maç eksiğiyle haftaya 17 puan ve averajla 4. sırada giriyor.
  • Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe'de 5 EKSİK! İşte Jesus'un 11'i ve tüm gelişmeler - FB maçı

    6 EKSİK

    Fenerbahçe, MKE Ankaragücü deplasmanında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli ekipte Emre Mor, Ankaragücü kadrosunda yer almadı. Ayak bileğinde burkulma olduğu öğrenilen Emre Mor, kafileye dehil edilmedi. 
  • Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe'de 5 EKSİK! İşte Jesus'un 11'i ve tüm gelişmeler - FB maçı

    Emre Mor'un haricinde tedavileri süren Peres, King, Mert Hakan, Arao ve Zajc da Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.
  • Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe'de 5 EKSİK! İşte Jesus'un 11'i ve tüm gelişmeler - FB maçı

    DEPLASMANDA ZORLANIYOR

    Fenerbahçe, ligde deplasman maçlarında gol yollarında zorlandı. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde 8 müsabakaya çıkarken, bunların 3'ünü deplasmanda oynadı. Ligdeki ilk deplasman maçında Kasımpaşa'yı 6-0 yenen sarı-lacivertliler, sonrasında ise gol yollarında suskun kaldı. Fenerbahçe, Konyaspor karşısında deplasmanda sahadan 1-0 yenik ayrılırken, Beşiktaş deplasmanından golsüz beraberlikle döndü.
  • Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe'de 5 EKSİK! İşte Jesus'un 11'i ve tüm gelişmeler - FB maçı

    MUHTEMEL 11

    Altay
  • Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe'de 5 EKSİK! İşte Jesus'un 11'i ve tüm gelişmeler - FB maçı

    Serdar
  • Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe'de 5 EKSİK! İşte Jesus'un 11'i ve tüm gelişmeler - FB maçı

    Gustavo
  • Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe'de 5 EKSİK! İşte Jesus'un 11'i ve tüm gelişmeler - FB maçı

    Szalai
  • Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe'de 5 EKSİK! İşte Jesus'un 11'i ve tüm gelişmeler - FB maçı

    Ferdi
  • Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe'de 5 EKSİK! İşte Jesus'un 11'i ve tüm gelişmeler - FB maçı

    İsmail
  • Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe'de 5 EKSİK! İşte Jesus'un 11'i ve tüm gelişmeler - FB maçı

    Crespo
  • Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe'de 5 EKSİK! İşte Jesus'un 11'i ve tüm gelişmeler - FB maçı

    Alioski
  • Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe'de 5 EKSİK! İşte Jesus'un 11'i ve tüm gelişmeler - FB maçı

    İrfan Can
  • Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe'de 5 EKSİK! İşte Jesus'un 11'i ve tüm gelişmeler - FB maçı

    Batshuayi
  • Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe'de 5 EKSİK! İşte Jesus'un 11'i ve tüm gelişmeler - FB maçı

    Valencia

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.