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Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? İşte maçın bilet fiyatları

Süper Lig'de 36. hafta maçları için artık nefesler tutulmuş durumda. Üst üste 3 maç kazanarak yeniden ciddi bir çıkışa geçen lider Galatasaray, kümede kalma savaşı veren Ankaragücü'ne konuk olacak. Her iki takım için de hayati önem taşıyan karşılaşmanın tarihi gündem olmuş durumda. İşte, sarı kırmızılıların kazanması halinde 23. şampiyonluğunu ilan edeceği Ankaragücü Galatasaray maçına dair ayrıntılar...

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  • Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? Ankaragücü GS maçı bilet fiyatları ne kadar?

    Süper Lig'de bitime 3 hafta kala gözler haftanın maçlarına çevrilmiş durumda. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi nedeniyle futbolseverler, 36. hafta maçlarının ne zaman oynanacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, Ankaragücü Galatasaray maçı da dahil haftanın karşılaşmaları ile ilgili bilinmesi gerekenler...
  • Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? Ankaragücü GS maçı bilet fiyatları ne kadar?

    ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

    Ankaragücü Galatasaray maçının tarihi 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi nedeniyle değişti. 
  • Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? Ankaragücü GS maçı bilet fiyatları ne kadar?

    SÜPER LİG'DE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONU MAÇ YOK MU?

    Süper Lig dahil Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde bu hafta maçlar, 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi nedeniyle oynanmayacak. Süper Lig'de 36. hafta maçları, 30 Mayıs Salı günü aynı saatte (20:00) oynanacak.

    Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada Ümraniyespor ile Başakşehir ise Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmeleri nedeniyle hükmen galip sayılacak.
  • Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? Ankaragücü GS maçı bilet fiyatları ne kadar?

    GALATASARAY KAZANIRSA 23. ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDECEK

    Son 3 haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider giren Galatasaray, son hafta Hatayspor maçında hükmen galip sayılacağı için Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde 23. kez mutlu sona ulaşacak.
  • Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? Ankaragücü GS maçı bilet fiyatları ne kadar?

    3 YILLIK KUPA HASRETİ

    Sarı kırmızılılar, başkent deplasmanından galibiyetle dönmesi halinde 3 yıllık kupa hasretine de son verecek.

    Cimbom, son olarak 7 Ağustos 2019'da oynanan Süper Kupa maçında Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek kupa sevinci yaşamıştı.

    İŞTE MAÇI BİLETLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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