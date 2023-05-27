Süper Lig'de bitime 3 hafta kala gözler haftanın maçlarına çevrilmiş durumda. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi nedeniyle futbolseverler, 36. hafta maçlarının ne zaman oynanacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, Ankaragücü Galatasaray maçı da dahil haftanın karşılaşmaları ile ilgili bilinmesi gerekenler...