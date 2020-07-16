Kulüpten yapılan açıklamada, Gerson Rodrigues'in, 32. haftadaki Galatasaray maçı öncesinde tartıştığı takım arkadaşı Ante Kulusic'e saldırdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen bu olay sonrasında Gerson Rodrigues Galatasaray maçı kadrosundan çıkarılmıştır. Yönetim kurulumuz, tarafından olayın taraflarının ayrı ayrı beyanları alınmış ve sonrasında teknik heyet ve futbolcularımızın görüşlerine başvurulmuştur. Takım arkadaşına yapmış olduğu saldırı eylemi ve takım disiplinine uymayan davranışlarını yinelemesi sebebiyle, yönetim kurulumuz bugün aldığı karar ile Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshetmiştir."