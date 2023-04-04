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Ankaragücü-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Ankaragücü - Trabzonspor maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Ziraat Türkiye Kupası'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çeyrek final maçında Ankaragücü ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadeleyi kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Ankaragücü Trabzonspor maçına dair tüm detaylar haberimizde...

CANLI YAYIN | Ankaragücü-Trabzonspor maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası Ankaragücü Trabzonspor maçı canlı takip et
HABERTURK.COM / Ajanslar

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

STAT: Eryaman
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 20.30
YAYIN: A Spor

ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Malcuit, Atakan, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan, Emre, Zahid, Ali SoWe
YEDEKLER: Gökhan, Arda Kızıldağ, Fıratcan, Pedrinho, Arda Önyay, Diack, Gökhan Töre, Tasos, Oko
TEKNİK DİREKTÖR: Tolunay Kafkas

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TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, Larsen, Siopis, Doğucan, Abdülkadir, Markovic, Vişça, Gomez
YEDEKLER: M. Taha, Bartra, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Bardhi, Naci, Yusuf, Umut
TEKNİK DİREKTÖR: Orhan Ak

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren ve son 6 maçın 5'ini kaybeden Başkent temsilcisi, kupada yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas'la çıkışa geçmeye çalışacak.

Kupada Amed Sportif Faaliyetler, Tuzlaspor ve son olarak da penaltılarla Beşiktaş'ı eleyen MKE Ankaragücü, bu tura Samsunspor ve HangiKredi Ümraniyespor'u yenerek gelen Trabzonspor'u ağırlıyor.

İki takım bu sezon Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmış ve Ankara'daki maç 1-1 sona berabere bitmişti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip yarı finalde Galatasaray-Medipol Başakşehir galibiyle karşılaşacak.

TEK HEDEF KUPA

Süper Lig'de, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 19'a yükselen Trabzonspor, şampiyonluk yarışından uzaklaşırken Avrupa defterini de kapamıştı. Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Karadeniz ekibi, sezonun geri kalan bölümünde ise tek hedef olarak belirlediği Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor.

10. KEZ KUPAYI KAZANMAK İSTİYOR

Bugüne kadar 60 kez düzenlenen organizasyonda 15 defa finale kalan ve 9 kez kupayı kazanan Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmek ve kupayı en fazla kazanan 2. takım olan Beşiktaş'ı yakalamak için mücadele edecek. Karadeniz ekibi bugüne kadar; 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonları olmak üzere toplam 9 kez Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

23 YILLIK YARI FİNAL HASRETİ

MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda 23 yıl sonra yarı final çıkmak istiyor.

Türkiye Kupası'nı daha önce 1971-1972 ve 1980-1981 sezonunda kazanan, üç kez de finalde kaybeden sarı-lacivertliler, uzun süredir bu kulvarda yarı finale kalamıyor.

Son olarak 1999-2000 sezonunda yarı final oynayan ve 16 Şubat 2000 tarihinde Galatasaray'a elenen MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u eleyip 23 yıl sonra adını son 4 takım arasına yazdırmaya çalışacak.

TRABZONSPOR'U 11 MAÇTIR YENEMİYOR

MKE Ankaragücü, Trabzonspor'a karşı oynadığı son 11 maçı da kazanamadı.

Sarı-lacivertliler, rakibini son olarak 1 Mayıs 2010'da Ankara'da oynanan Süper Lig maçında 1-0 yenmişti. Daha sonra iki takımın oynadığı 11 maçta Trabzonspor 7 galibiyet alırken, 4 karşılaşma ise berabere sona erdi.

Taraflar tarihilerinde Türkiye Kupası'nda ise 4. kez eşleşti. Daha önceki 3 eşleşmenin 2'sinde tur atlayan taraf MKE Ankaragücü olmuştu.

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Haberi Hazırlayan : Uğur Sarıkaya

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