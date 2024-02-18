Ankaragücü tribünlerinden Kazımcan Karataş'a tepki
MKE Ankaragücü taraftarları, topla buluştuğu anlarda Kazımcan Karataş'ı protesto etti
MKE Ankaragücü taraftarları, Galatasaray'a karşı oynadıkları maçın ilk yarısında Galatasaray'dan kiralanan Kazımcan Karataş'a tepki gösterdi.
Galatasaray'ın ilk yarıda skoru 3-0'a getirmesinin ardından Ankaragüçlü taraftarların tepkisinin odağındaki isim Kazımcan oldu. Kazımcan, topla buluştuğu sırada Ankaragücü tribünlerinden ıslık ve yuhalama sesleri duyuldu.
Kazımcan, Galatasaray'ın 3. golü bulduğu penaltı öncesi Mertens'e faul yaparak penaltıya sebebiyet verdi. Ankaragücü taraftarları penaltının ardından Kazımcan Karataş'ı ıslıklayarak, yuhalayarak protesto etti.
Genç futbolcu ikinci yarı başlarken Teknik Direktör Emre Belözoğlu tarafından oyundan alındı.