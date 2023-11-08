Antalya'da deprem! Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem listesi
Son dakika deprem sorgulamaları Marmara Denizi açıklarında gerçekleşen depremin ardından yoğunlaştı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi gündemdeki yerini korurken İstanbul ve çevre illerde de hissedilen depremin büyüklüğü merak konusu oldu. Son dakika gelişmesiyle Antalya'da deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından deprem verileri güncelleniyor. İşte 8 Kasım Çarşamba Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. 7 Kasım Salı akşamı Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem İstanbul dahil çevre illerde de endişeye sebep oldu. Son olarak Antalya'da deprem yaşandı. Meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 8 Kasım Çarşamba son dakika depremleri hakkında bilgiler...
ANTALYA'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 95,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
MARMARA DENİZİ'NDE KORKUTAN DEPREM!
AFAD: "Marmara Denizi'nde saat 23.05'te yerin 4.3 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.