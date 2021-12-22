AA

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleriyle Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'yı ziyaret eden turist sayısının artmaya devam ettiği belirtildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yılı yaklaşık 3,5 milyon turistle kapatan Antalya'da aşılama çalışmaları, Güvenli Turizm Sertifikasyonu ve tesislerdeki sıkı salgın tedbirlerinin meyvelerini vermeye devam ettiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"2021 yılının 1 Ocak- 21 Aralık döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 164 oranında artış kaydederek 9 milyon 2 bin 217'ye ulaştı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde ise Antalya'ya gelen turist sayısı 3 milyon 410 bin 44 olmuştu. Bu yıl Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler arasında ilk sırada Rusya yer alırken Rusya'yı Ukrayna, Almanya ve Polonya takip ediyor."