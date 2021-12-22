Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Turizm
ABONE OL

Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyonu geçti

Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısının 9 milyonu aştığı bildirildi.

Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyonu geçti
AA

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleriyle Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'yı ziyaret eden turist sayısının artmaya devam ettiği belirtildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yılı yaklaşık 3,5 milyon turistle kapatan Antalya'da aşılama çalışmaları, Güvenli Turizm Sertifikasyonu ve tesislerdeki sıkı salgın tedbirlerinin meyvelerini vermeye devam ettiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"2021 yılının 1 Ocak- 21 Aralık döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 164 oranında artış kaydederek 9 milyon 2 bin 217'ye ulaştı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde ise Antalya'ya gelen turist sayısı 3 milyon 410 bin 44 olmuştu. Bu yıl Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler arasında ilk sırada Rusya yer alırken Rusya'yı Ukrayna, Almanya ve Polonya takip ediyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Radisson ilk kayak otelini Erciyes'e açtı
TURİZM Radisson ilk kayak otelini Erciyes'e açtı
Son dakika: Turizmde 2022 hedefi 35 milyar dolar
TURİZM Turizmde 2022 hedefi 35 milyar dolar
İstanbul'daki otellere yılbaşı dopingi
TURİZM İstanbul'daki otellere yılbaşı dopingi
Turizmde 2022 yılı için 10 milyon erken rezervasyon bekleniyor
TURİZM Turizmde 10 milyon erken rezervasyon beklentisi
Turizm sektörü gelecek sezondan umutlu
TURİZM '2022 sezonuna çok hazırlıklıyız'
MSC Cruises 2022 yılında Türkiye'ye geri dönüyor
TURİZM MSC Cruises 2022 yılında Türkiye'ye geri dönüyor
Erken rezervasyon hızlı başladı
TURİZM Erken rezervasyon hızlı başladı
Bakan Ersoy, Antalya Valiliğinde turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi:
TURİZM 'Yeni sezon hazırlıkları başladı'
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizmde yeni hedef 22 milyar dolar
TURİZM Turizmde yeni hedefi açıkladı
Ara tatil iç turizmi hareketlendirdi
TURİZM Turizme 'ara tatil' dopingi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.