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Antalya'ya şubatta hava yoluyla 150 bin 386 turist geldi

Antalya'ya şubatta hava yoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 211 artarak 150 bin 386 oldu.

Antalya'ya şubatta hava yoluyla 150 bin 386 turist geldi
AA

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleriyle de dikkati çeken Antalya, farklı ülkelerden turistleri ağırlamaya devam ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, şubatta kente hava yoluyla gelen turist sayısı 2021'in aynı ayına göre yüzde 211 artarak 150 bin 386'ya yükseldi.

Geçen sene 1 Ocak- 28 Şubat döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı 98 bin 150 iken bu yılın aynı döneminde bu sayı 288 bin 990 oldu.

Şubatta Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sırasıyla 30 bin 969 misafir ile Almanya, 27 bin 488 turistle Rusya, 17 bin 482 kişiyle İngiltere olarak kayıtlara geçti.

Salgın sürecine rağmen geçen yılı yaklaşık 9 milyonu aşkın turistle kapatan Antalya'da, aşılama çalışmaları, Güvenli Turizm Sertifikasyonu ve tesislerdeki sıkı salgın tedbirleri turist sayısının artmasında etkili oldu.

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