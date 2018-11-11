Bu sezonun flaş ekibi Antalyaspor, Akhisarspor'u konuk etti. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.

Mücadelede gol perdesini, 67. dakikada attığı golle Josue açtı ve Akhisarspor 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada 87. dakikaya gelindiğinde Antalyaspor'da Doukara beraberlik golünü kaydederken son anlarda bir gol daha oldu!

Mücadelenin 90+2'nci dakikasında Miguel Lopes sahne aldı ve Akhisarspor'a galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu sonucun ardından Antalyaspor 3 maç sonra yenilerek 20 puanda kaldı. Son 3 haftada 7 puan toplayan Akhisarspor ise 10 puana yükseldi.

Milli aranın ardından Antalyaspor deplasmanda Erzurum BB ile karşılaşacakken, Akhisarspor ise evinde Bursaspor'u konuk edecek.

ANTALYASPOR: 1 - AKHİSARSPOR: 2

Stat: Antalya



Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez



Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Chico (Dk. 80 Barrada), Yekta Kurtuluş (Dk. 53 Mevlüt Erdinç), Hakan Özmert, Doğukan Sinik (Dk. 70 Serdar Özkan), Maicon, Doukara



Akhisarspor: Fatih Öztürk, Sissoko, Lopes, Kadir Keleş, Onur Ayık (Dk. 74 Eray Ataseven), Aykut Çeviker, Vrsajevic, Josue, Güray Vural, Barbosa (90+3 Bilal Kısa), Manu (Dk. 89 Onurcan Güler)

Goller: Dk. 66 Barbosa, Dk. 90+2 Lopes (Akhisarspor), Dk. 87 Doukara (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 59 Maicon, Dk. 67 Diego, Dk. 74 Hakan Özmert (Antalyaspor) Dk. 89 Josue (Akhisarspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARININ DAKİKALARI

10. dakikada Hakan Özmert'le verkaç yaparak ceza sahasına giren Nazım Sangare'nin penaltı noktası üzerindeki vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk topa yatarak müdahale etti. Dönen meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.



14. dakikada Hakan Özmert'in sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Doukara'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.



33. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan kullandığ taç atışında, ceza sahasında topla buluşan Doğukan Sinik'in vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk kontrol etmeyi başardı.



41. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Onur Ayık'ın, Chico'yu çalımladıktan sonra sağ çaprazdan vuruşunda, top kaleci Boffin'de kaldı.

İKİNCİ YARININ DAKİKALARI

55. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, Doukara'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Maicon'un vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.



65. dakikada Doukara'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Mevlüt Erdinç'in gelişine vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk son onda meşin yuvarlağı tokatlamayı başardı.



66. dakikada Akhisarspor öne geçti. Ani gelişen konuk takım atağında Manu'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Barbosa, karşı karşıya kaldığı kaleci Boffin'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1



76. dakikada Antalyaspor sağ kanatta serbest vuruş kazandı. Bu pozisyonda savunmadan seken topla ceza sahası dışında buluşan Serdar Özkan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



87. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği sağladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Serdar Özkan'ın yerden ortasında topla buluşan Diego topu arka direkteki Doukara'ya aktardı. Doukara'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

90+2. dakikada Akhisarspor karşılaşmada tekrar öne geçti. Ani gelişen Akhisarspor atağında, Josue'nin defans arkasına attığı topla ceza sahasında kaleci Boffin'le karşı karşıya kalan Lopes, meşin yuvarlağı kalecinin üstünden ağlarla buluşturdu: 1-2

Karşılaşma Akhisarspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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