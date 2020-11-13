Antalyasporlu Naldo: "Takımla Ersun Yanal kısa sürede adapte olacaktır"

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Naldo, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada kendisi ve takımı ile ilgili özel açıklamalarda bulundu.



"SEZON BAŞINDA ÇOK TEKLİF ALDIM, ANTALYASPOR'UN TEKLİFİNİ KABUL ETTİM"

Hem Türkiye hem de farklı ülkelerden sezon başı transfer teklifleri aldığını anlatan Naldo, "Son olarak İspanya'da Espanyol'da oynadım. 3 sezon oynadım, kontratım bitiyordu ve uzatma kararı almıştım. Teklifler aldım, Türkiye'den de teklifler vardı. Buradaki proje ve bana olan yaklaşım ve benim de takıma katacağım katkıyı da düşünerek Antalyaspor'un doğru tercih olacağını düşündük. Bu muhteşem ortamda olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.



"ANTALYA'DA İNSANLAR ÇOK SICAK VE YARDIMSEVER"

Türkiye'ye ve Antalya'ya kısa zamanda alıştığını belirten deneyimli savunmacı, "Antalya tipik bir Akdeniz şehri. İnsanlar burada çok sıcak ve yardımsever. Herkes bana yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor ve kendimi çok mutlu hissediyorum. Türkiye'ye geldiğimde beklentimin çok üstünde bir yer olduğu kanısına vardım. Beklentimin çok üzerinde bir kültür ve ortam ile karşılaştım. Ben de bunun sahada karşılığını vermek istiyorum" dedi.



"TRABZONSPOR'DAN TEKLİF ALDIM"

Naldo, geçen sezon Trabzonspor'dan teklif aldığını ancak sözleşmesini İspanya'da tamamlamak istediği için olumlu yanıt vermediğini söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Geçen sezon Espanyol forması giyerken Trabzonspor'dan bir teklif aldım. Ailemle birlikte 1 yıl daha Espanyol forması giymemin daha doğru olacağını düşündük. Bu sezon başında da gelen tekliflerin yanında Antalyaspor'un teklifini, projesini daha uygun buldum" ifadelerini kullandı.



"EN KISA ZAMANDA YENİ HOCAMIZA ADAPTE OLACAĞIZ"

Antalyaspor'da yaşanan teknik direktör değişikliği için ise 32 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de çok fazla zaman geçirmedim. Çok fazla bilgi sahibi değilim. Tamer hoca ile kısa bir birlikteliğimiz olmuştu ve istenilen sonuçlar alınamadığı, istenilen oyuna varılamadığı için bir ayrılık yaşandı. Hocamızla daha yeni tanıştık. Geçen zamanda ben hocama hocam bize en kısa sürede adapte olacaktır."



"SÜPER LİG GÜÇLÜ VE REKABETÇİ BİR LİG"

Süper Lig'in zor bir lig olduğuna vurgu yapan Naldo, "Çok güçlü ve rekabetçi bir lig. Büyük takımlar ve bunun yanında daha mütevazı takımlar var. Ancak dengeli bir oyun oynayabiliyorlar. Maç kazanmak zor" dedi.



"MESSI DAHA KOMPLE OYUNCU"

İspanya LaLiga'da hem Lionel Messi hem de Cristiano Ronaldo'ya karşı forma giyen tecrübeli stoper, iki yıldızı kıyaslarken şu değerlendirmeyi yaptı:

"Messi diyebilirim. Messi daha komple bir oyuncu. Birçok özelliği barındırıyor ve bunu da sahada gösteriyor. Daha dinamik, daha fazla problem çözebilen bir oyuncu. Skor anlamında da daha fazlasını yapıyor."



"GELMEDEN JOSEF VE PEREIRA İLE GÖRÜŞTÜM"

Antalyaspor'a transferi öncesinde ligden tanıdığı isimlerle görüştüğünü aktaran Naldo, "Josef de Souza ve Joao Pereira ile transferim öncesinde temasım oldu. Bilgi aldım. Alex gibi Edu gibi Galatasaray ya da Fenerbahçe'de çok fazla iz bırakan Brezilyalı oyuncular oldu. Televizyondan izlemekle burada deneyimlemek arasında fark oluyor. Uzaktan edindiğim düşünce, rekabetin olduğu bir lig. Buraya gelince de bunu gördüm" şeklinde konuştu.



"TARAFTARIN GÜCÜNÜ ALARAK EN İYİ PERFORMANSIMIZI SERGİLEMEK İSTİYORUZ"

Naldo, kırmızı-beyazlı taraftarlara mesaj vererek sözlerini tamamladı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle taraftarlardan uzak kalmanın üzücü olduğunu belirten Naldo, "Pandemi nedeniyle taraftarımızdan uzağız. Hoş bir durum değil. Özellikle iç sahada taraftarla bütünleşen o yapıdan uzak kalıyoruz. Taraftarla oynamak her zaman artı. Antalyaspor taraftarının gücünü arkamıza alarak en iyi performansımızı sergilemek istiyoruz" dedi.

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