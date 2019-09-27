Başkent derbisi öncesinde görüşlerini açıklayan başarılı savunma oyuncusu, "Hem Ankaragücü, hem de Gençlerbirliği için önemli bir maç. Özellikle şehrin ve herkesin beklediği bir maç. Umarım Gençlerbirliği karşısında iyi bir performans sergiler ve iyi bir sonuç alırız." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜM HAZIRLIKLARIMIZI KAZANMAYA YÖNELİK YAPIYORUZ"

Derbiye çok sıkı hazırlandıklarını anlatan Kulusic, "Gençlerbirliği karşısında üç puan almak istiyorsak şayet Fenerbahçe maçında gösterdiğimiz performansın üstüne çıkmak zorundayız. Ancak o şekilde üç puanı kazanabiliriz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nin durumunu da bildiklerini dile getiren Kulusic, "Şu anda sadece 2 puana sahipler. Onlar için de önemli bir maç. Ama biz tüm hazırlıklarımızı kazanmaya yönelik yapıyoruz. Biz ona göre hazırlanıyoruz. Tüm hafta boyunca çok sıkı idman yapıyoruz." diye konuştu.

"KULÜBÜ SEVİYORUM"

Türkiye'deki futbol kariyerine Gençlerbirliği'nde başladığını hatırlatan Ante Kulusic, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençlerbirliği'ne karşı duygusal bağım var. Tabii ki benim için çok duygu yüklü bir maç olacak. Türkiye'ye geldiğimde Gençlerbirliği'nde oyunculuğa başladım. Orada kariyer yaptım. Oradaki insanları ve kulübü seviyorum. Oraya tabii ki duygusal bir bağım var. Fakat biz maçı kazanmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Üç puanı almak için mücadele edeceğiz."