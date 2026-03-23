Antoine Griezmann, MLS ekibi Orlando City'de
İspanyol devi Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann'ın MLS ekibi Orlando City'le anlaşma sağladığı öğrenildi.
Giriş: 23.03.2026 - 15:20
Atletico Madrid'de forma giyen ve gelecek sezonda hangi takımda oynayacağı merakla beklenen Fransız futbolcu Antoine Griezmann, MLS ekibi Orlando City'le anlaştı.
Fabrizio Romano, Fransız yıldızın MLS ekibi Orlando City ile 2 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.
35 yaşındaki golcünün, yaz aylarında bedelsiz olarak ABD temsilcisine katılacağı ifade edildi.
BU SEZON NELER YAPTI?
Tecrübeli yıldız, bu sezon Atletico formasıyla 42 maça çıktı ve 13 gol atıp 5 asist kaydetti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ