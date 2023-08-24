Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Antropoloji Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Antropoloji Bölümü İş İmkanları hteg

        Antropoloji bölümü nedir?

        İnsan bilimini, geçmişi ve geçmişin günümüze olan etkilerini inceleyen bir bilim dalı olan antropoloji bilimi kişilerin ilgi alanları içerisinde yer alabilir. Özellikle üniversite tercih dönemi sürecinde gençler antropolojiye olan ilgisini meslek olarak da sürdürmek için antropoloji bölümünü tercih edebilir. Bu tercih sürecinde ise internet üzerinden Antropoloji Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Antropoloji Bölümü İş İmkanları hakkında araştırmalar sıklaşır. Biz de sizler için hazırladığımız yazımızda bu konuyla ilgili merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 14:56 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antropoloji bölümü nedir?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü nedir?
        Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü nedir?

        İnsan bilimi olarak tanımlanan antropoloji, üniversitelerde de okutulan bir bilim dalıdır. Antropoloji bölümü bazı üniversitelerde Fen Edebiyat Fakültesi çatısı altında yer alırken bazı üniversitelerde de Dil ve Coğrafya Fakültesi’nde yer alır. Peki, bu bölümü okumak isteyenleri ne bekliyor?, Antropoloji Mezunları Ne İş Yapar?

        Antropoloji Bölümü Nedir?

        İnsanların kültürel, sosyal ve biyolojik yönlerini inceleyen bir bilim dalı olan. Antropoloji, insan türünün tarihini, evrimsel gelişimini, dilini, kültürünü, toplumsal yapılarını, inanç sistemlerini ve daha birçok yönünü araştırarak anlamaya çalışan bir disiplindir. Bu bilim dalı sayesinde insanların geçmişten günümüze olan değişimini anlamak, farklı kültürleri karşılaştırmak ve insan davranışlarının temelinde yatan faktörleri anlamak mümkündür. Antropoloji bölümünde verilen eğitimlerde de bunları anlamak için farklı yetkinlikler ve disiplinler öğrencilere kazandırılır.

        REKLAM

        Antropoloji Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Üniversitelerin Fen ve Edebiyat Fakülteleri’nin yanı sıra Dil ve Coğrafya Fakültelerinde de yer alabilen Antropoloji bölümüyle ilgili merak edilen konulardan biri de bu bölümün eğitim süresinin kaç yılda tamamlanacağıdır. Antropoloji bölümünde eğitim almak isteyen kişiler için belirlenen eğitim süresi 4 yıldır. Aynı zamanda lisans eğitiminden sonra kişiler 2 yıllık yüksek lisans ve doktora eğitimi de gerçekleştirebilir.

        Antropoloji Mezunları İş Olanakları

        Antropoloji bölümünde okuyan öğrenciler, insanların tüm bu yönlerini anlamak ve incelemek için gerekli teorik ve metodolojik araçları detaylı bir şekilde öğrenirler. Antropoloji eğitimini tamamlayan öğrenciler akademik çalışmalar yapabilecekleri gibi, kültürel mirası koruma, kalkınma projeleri, insan hakları çalışmaları, medya ve iletişim sektörü gibi farklı alanlarda da iş fırsatlarını değerlendirebilirler.

        Antropoloji Mezunları Nerede Çalışır?

        Antropoloji bölümünü okumak isteyen kişilerin en sık sorduğu sorulardan biri Antropoloji Mezunları Ne İş Yapar? olarak karşımıza çıkar. Antropoloji bölümünden mezun olan kişilerin çalışabilecekleri iş alanları şunlardır:

        • Bu bölümden mezun olan kişiler için üniversitelerde öğretim üyeliği, araştırma görevliliği veya doktora programlarında çalışma fırsatları olabilir.
        • Müzeler, kültürel miras kuruluşları ve sergi alanları, antropoloji mezunlarının çalışma alanları olabilir.
        • Antropologlar, sosyal sorunları anlamak, toplumsal değişimleri incelemek ve politika oluşturma süreçlerine katkıda bulunmak için hükümetler, sivil toplum kuruluşları veya özel sektörde danışmanlık görevinde bulunabilirler.
        • Sağlık ve tıp alanlarında çalışabilen antropoloji mezunları tıp antropolojisi, sağlık hizmetlerine erişim, hastalık yayılması, sağlık uygulamalarının kültürel etkileri gibi konularda araştırmalar gerçekleştirebilirler.
        • Toplulukların çevresel değişikliklere nasıl tepki verdiğini ve sürdürülebilir yaşam tarzlarını nasıl benimsediklerini anlamak için araştırmalar yapabilirler.
        • Antropologlar, medya, iletişim ve popüler kültür alanlarında da çalışabilirler.
        • Eğitim kurumlarında öğretmenlik veya eğitim materyali geliştirme gibi görevlerde bulunabilirler.

        Antropoloji Bölümü Dersleri

        • Giriş antropolojisi
        • Kültürel antropoloji
        • Fiziksel antropoloji
        • Dilbilim
        • Arkeoloji
        • Antropolojik araştırma yöntemleri
        • Toplumsal teoriler ve antropoloji
        • Cinsiyet ve toplum
        • Kültürel değişim ve küreselleşme
        • İnsan evrimi
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        "Emeklilerle ilgili adım atacağız"
        "Emeklilerle ilgili adım atacağız"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        Kadın müşteriden kasiyere yumruk!
        Kadın müşteriden kasiyere yumruk!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Ramos kapısı aralandı!
        Ramos kapısı aralandı!
        "Birlikte değiliz"
        "Birlikte değiliz"
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?
        Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! Malatya depremi ne anlatıyor?
        Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! Malatya depremi ne anlatıyor?