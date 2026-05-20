        Haberler Bilgi Gündem AÖL 3. Dönem Sınav Takvimi: AÖL 3. Dönem kayıt yenileme nasıl yapılır? Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavı ne zaman?

        2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme ve sınav tarihleri netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda süreçle ilgili tüm ayrıntılara yer verildi. İlk iki dönemi tamamlayan AÖL öğrencileri ise 3. dönem sınavlarına katılabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Peki AÖL 3. Dönem kayıt yenileme nasıl yapılır? Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavı ne zaman? Detaylar haberimizde.

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 11:26 Güncelleme:
        2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme ve sınav takvimi netlik kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda sürece ilişkin tüm detaylar ayrıntılı şekilde paylaşıldı. İlk iki dönemi geride bırakan öğrenciler, 3. dönem sınavlarına katılabilmek için hazırlıklarını sürdürürken gözler kayıt yenileme işlemlerine ve sınav tarihine çevrildi. Peki AÖL 3. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır ve sınavlar ne zaman gerçekleştirilecek? Detaylar haberin devamında…

        AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

        Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları, 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde basılı evrakla okullarda gerçekleştirilecek. e-Sınav randevusu alan öğrenciler ise sınavlarını 01 Temmuz – 03 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapabilecek.

        AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

        Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 8 Haziran tarihinde sona erecektir.

        Kayıt yenileme işlemleri, sistem tarafından otomatik olarak yapılmayan ya da işlemini bireysel olarak gerçekleştirmek isteyen öğrenciler tarafından halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak tamamlanabilecektir. Yeni dönemde ise kayıt yenileme süreci öğrenciler tarafından doğrudan yapılacaktır.

        AÖL’e kayıtlı öğrenciler, 2025-3 döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden “öğrenci girişi” sayfasına giriş yaparak kayıt yenileme işlemlerini kendileri gerçekleştirebilecektir.

        Kayıt ücretini yatıran öğrenciler, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresindeki “Öğrenci Giriş Ekranı” üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ya da e-Devlet giriş seçeneğini kullanarak sisteme erişim sağlayabilir. Giriş yaptıktan sonra ise “Kayıt Yenileme/Ders Seçimi” menüsü altındaki “Kayıt Yenileme Öğrenci” bölümünden işlemlerini tamamlayabilirler.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
