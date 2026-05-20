AÖL 3. Dönem Sınav Takvimi: AÖL 3. Dönem kayıt yenileme nasıl yapılır? Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavı ne zaman?

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 8 Haziran tarihinde sona erecektir.

Kayıt yenileme işlemleri, sistem tarafından otomatik olarak yapılmayan ya da işlemini bireysel olarak gerçekleştirmek isteyen öğrenciler tarafından halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak tamamlanabilecektir. Yeni dönemde ise kayıt yenileme süreci öğrenciler tarafından doğrudan yapılacaktır.

AÖL’e kayıtlı öğrenciler, 2025-3 döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden “öğrenci girişi” sayfasına giriş yaparak kayıt yenileme işlemlerini kendileri gerçekleştirebilecektir.

Kayıt ücretini yatıran öğrenciler, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresindeki “Öğrenci Giriş Ekranı” üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ya da e-Devlet giriş seçeneğini kullanarak sisteme erişim sağlayabilir. Giriş yaptıktan sonra ise “Kayıt Yenileme/Ders Seçimi” menüsü altındaki “Kayıt Yenileme Öğrenci” bölümünden işlemlerini tamamlayabilirler.