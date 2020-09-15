Apple’ın merakla beklenen yeni ürünlerinin tanıtılacağı gün geldi çattı. Türkiye saati ile bu akşam 20:00’de başlayacak olan ve “Zamanı Geldi” sloganıyla duyurulan etkinlikte Apple ailesine yeni katılacak olan ürünler sahneye çıkarılacak.

Bilindiği üzere Apple, her yıl eylül ayında gerçekleştirdiği etkinlikle yeni iPhone modelleri başta olmak üzere yeni ürün ve servislerini tanıtıyor.

iPHONE 5'TEN BU YANA...

Ancak bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Apple’ın Eylül ayı etkinliğinde yeni iPhone’un sahneye çıkması beklenmiyor. Koronavirüs salgını (Covid-19) nedeniyle yaşanan üretim ve arz sıkıntıları, 2019 yılının eylül ayında tanıtılan iPhone 11’in ardından iPhone ailesine katılması beklenen iPhone 12 serisinin tanıtımının gecikmesine yol açtığı ifade ediliyor.

Bu nedenle Apple’ın iPhone 12 için düzenleyeceği resmi tanıtım etkinliğinin Ekim ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

2012 yılında tanıtılan iPhone 5’ten bu yana Apple’ın yeni iPhone serilerini hep eylül ayında düzenlediği etkinlikte kamuoyuna tanıttığını belirtelim. Dolayısıyla eğer bu akşam beklentiler doğrultusunda iPhone 12 sahneye çıkmazsa, Apple’ın tarihinde son 8 yılın bir ilki de yaşanmış olacak.

BEKLENEN ÜRÜNLER NELER?

Gelelim Apple Park’ta bu akşam düzenlenecek ve Covid-19 nedeniyle online olarak takip edilebilecek olan etkinliğe…

Her ne kadar iPhone 12’nin sahneye çıkması pek beklenmese de Apple’ın bu akşam, yeni nesil akıllı saat Apple Watch 6, uygun fiyatlı akıllı saati Apple Watch SE, yeni iPad Air, yeni abonelik sistemi Apple One’ı resmi olarak tanıtacağı ifade ediliyor.

Apple işlemciye sahip ilk Mac bilgisayar ile kablosuz kulaküstü kulaklık AirPods Studio ile ilgili ayrıntıların da ABD’li şirketin bu akşam düzenleyeceği etkinlikte ortaya çıkması bekleniyor.

Öte yandan her yeni ürün tanıtım etkinliğinden önce yapıldığı gibi Apple'ın online mağazası işlemlere kapatıldı. "Hemen döneceğiz" açıklaması yer alan Apple'ın online mağazasının, bu akşam yeni ürünleri tanıtılıp, siteye eklenmesinin hemen ardından yeniden işleme açılması bekleniyor.