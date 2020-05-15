Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTeknolojiApple sanal gerçeklik için 100 milyon doları gözden çıkardı! Haberler
ABONE OL

Apple sanal gerçeklik platformu NextVR'ı satın aldı

Apple, spor karşılaşmaları ve konserleri sanal gerçeklik teknolojisiyle canlı olarak yayınlayan NextVR’ı satın aldı. Yaklaşık 100 milyon dolarlık satın almayla birlikte Apple’ın VR ve AR alanına daha fazla odaklanması bekleniyor.

apple sanal gerçeklik
HABERTURK.COM

Apple, sanal gerçeklik teknolojileri şirketi NextVR'ı satın aldı. 2009 yılında kurulan NextVR, spor ve eğlence alanında canlı sanal gerçeklik (Virtual Reality, VR) yayınları üretime odaklanan bir platform olarak faaliyet gösteriyor.

Apple tarafından da doğrulanan NetxVR satın alması için ne kadarlık bir rakama anlaşıldığı resmi olarak açıklanmadı. Ancak Apple’ın NextVR için yaklaşık 100 milyon doları gözden çıkardığı tahmin ediliyor.

Bu arada satın almayla birlikte NextVR’ın internet sitesinde de “NextVR Yeni Bir Yöne Gidiyor” başlığıyla şu mesaj yayınlandı: “Sanal çerçeklikte spor, müzik ve eğlence deneyimleri için bu harika platformu oluşturmada oynadığınız rol için dünyanın dört bir yanındaki ortaklarımıza ve hayranlarımıza teşekkür ederiz.”

Spor karşılaşmaları, konserler ve benzeri etkinlikleri canlı olarak VR platformu üzerinden sunuyor. Kullanıcılar da kulaklık başta olmak üzere sanal gerçeklik ekipmanları üzerinden bu etkinlikleri canlı olarak uzaktan takip edebiliyor.

BU YIL ÜÇÜNCÜ

NextVR platformu üzerinden sağlanan içeriklere, Facebook’un Oculus'u, HTC’nin Vive’si başta olmak üzere Sony ve Lenovo gibi markaların sanal gerçeklik cihazları ile erişilebiliyor.

NextVR, Apple’ın ses teknolojisine odaklanan İrlandalı bir girişim olan Voysis ve popüler bir hava durumu uygulaması olan Dark Sky'ı satın alınmasının ardından bu yıl kamuoyuna duyurulan üçüncü yatırımı oldu.

NextVR’ı satın almasıyla beraber Apple’ın, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) alanında yeni ürünlere odaklanması bekleniyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Büyük gün geldi çattı, GTA 5 ücretsiz oldu! Haberler
TEKNOLOJİEfsane oyun ücretsiz oldu!
PlayStation Ghost of Tsushima canlı yayını yaptı
TEKNOLOJİPlayStation'dan Ghost of Tsushima canlı yayını
Önal: Ortak altyapı için en uygun dönem
TEKNOLOJİÖnal: Ortak altyapı için en uygun dönem
'Akıllı telefon ve tablet erkanlara çocuk bakıcısı gibi davranılmamalı!' Haberler
TEKNOLOJİ‘Ekran, çocuk bakıcısı değil!’
İşte fidye yazılımı saldırılarının Türkiye'ye maliyeti! Haberler
TEKNOLOJİTürkiye'ye maliyeti 350 bin dolar!
İstanbul trafiği koronavirüs yasaklarından nasıl etkilendi? Haberler
TEKNOLOJİTrafik 6'ya katlandı
Koronavirüs dönemine özel Twitter'dan yeni emoji - Haberler
TEKNOLOJİKorona günlerinin ifadesi bu oldu!
Trump, Çinli şirketlere yasağı 1 yıl daha uzattı - Haberler
TEKNOLOJİTrump, Çinli şirketlere yasağı 1 yıl daha uzattı
Xiaomi CEO'su iPhone ile yakalandı! Haberler
TEKNOLOJİSen de mi Xiaomi!
Koronavirüs ile 5 milyon kart internetle tanıştı - Haberler
TEKNOLOJİ5 milyon internet ile tanıştı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X