Benzin fiyatları ne kadar oldu?

HABERTURK.COM

Bilgi teknolojileri şirketi Cisco, video konferans uygulamaları çözümü Webex’in hologram versiyonunu tanıttı. WebexOne etkinliğinde hibrit çalışmaya yönelik gelecek nesil iş birliği ürünü olarak ön tanıtımı yapılan Webex Hologram, artırılmış gerçeklik (AR) başlıklarından (AR gözlükleri) yararlanarak Webex’in toplantı işlevini sarmal 3D hologramlarla gerçek zamanlı olarak bir araya getiriyor.

Cisco, hazırladığı Hibrit Çalışma Endeksi’ne göre çalışanların yüzde 64'ünün uzaktan çalışma imkanının işlerine devam etme ya da işten ayrılma kararlarını doğrudan etkilediği konusunda hemfikir olduğu bir dönemde, şirketlerin giderek daha esnek çalışma düzeni ve donanım imkanları sağlaması gerekliliğinin doğduğuna dikkat çekti.

Şirket, fiziksel bir nesneyle tasarım veya eğitim gibi aktif katılımlı iş birliği gerektiren işler ve ekipler için bu durumun zorluk teşkil etmesinden hareketle geliştirdiği Webex Hologram’ın holografik özellikleri ile katılımcıların artık önceden yalnızca yüz yüze ortamlarda mümkün olan şekillerde online olarak da etkileşime girebileceğini ifade ediyor.

“SANAL VE YÜZ YÜZE ARASINDA BOŞLUK KALMAYACAK”

Webex Hologram ile ilgili açıklama yapan Cisco Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Teknolojiden Sorumlu Başkanı Osama Al-Zoubi, “Misyonumuz dünyadaki 3 milyar dijital çalışana dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar eşit katılım sağlamak. Webex Hologram, sanal ve yüz yüze çalışma ortamları arasında hiçbir boşluk kalmayacak şekilde kusursuz bir iş deneyimi sunma misyonumuzu gerçekleştirmeye yönelik büyük bir adımı temsil ediyor” dedi.

Küresel Covid-19 pandemi güvenlik protokolleri, işletmelerin sarmal sanal toplantılar sunma ihtiyacını da artırdı. Örneğin sağlık sektöründe yeni bir cerrahi cihaz pazara sunulduğunda hekimlerin, teknisyenlerin, satış ve destek ekiplerinin hızlı bir şekilde eğitilmesi gerekiyor.

Bu noktadan hareketle Cisco, Webex Hologram ile bu eğitimin, zamandan ve seyahat sürelerinden tasarruf etmek için uzaktan gerçekleştirilebileceğini vurguluyor. Şirketin açıklamasında, “Doktorlar yeni çıkan bu cerrahi cihazı sanki gerçekten odadaymış gibi her açıdan ve gerçek boyutunda görme olanağı bulacak” deniliyor.

UZAKTAN MOTORU SÖKÜP TAKIYORLAR...

Maclaren Racing CEO’su Zak Brown ise Webex Hologram ile ilgili olarak, şunları söylüyor:

“Hibrit sporları yeniden tasarlamaya ve ekibimizi dünyanın her yerindeki pistlerde desteklemeye devam ettiğimiz bu dönemde Webex Hologram, tasarım mühendislerimiz, sürücülerimiz ve ekiplerimiz için güçlü bir araç. Bir teknisyeni yarış takımının olduğu yere uçakla göndermek veya düz görüntülerle prosedürleri açıklamak yerine, hologram teknolojisi ile bir motor bileşenini anında her açıdan gösterebiliyor, boyutlandırmayı iletebiliyor ve montaj ve kullanımla ilgili talimatları sanki bizzat oradalarmış gibi verebiliyoruz. Üstelik tüm bunları yaparken de seyahatlerde harcanacak sayısız saatten de tasarruf etmiş oluyoruz.”

Cisco, Webex Hologram’ın yakında Webex Çözüm Paketi’ni daha da fazla destekleyip, uzaktan ve hibrit çalışanların tercih ettikleri AR gözlükleri kullanarak sarmal deneyimlere katılmalarını sağlayacağının duyurdu.

NELER SUNUYOR?

Cisco’nun Webex Hologram’ında şu özellikler bulunuyor:

- Günümüzde kullanımda olan sarmal teknoloji: Günümüzde mevcut olan 2D ve sanal toplantı deneyimlerinden farklı olarak, Webex Hologram gerçek insanların gerçeksi görünen, gerçek zamanlı hologramlarını sunarak bir arada bulunma hissini yaşatıyor. Katılımcılar için bu, avatar kullanmaya kıyasla daha kapsayıcı ve gerçekçi bir deneyim anlamına geliyor.

- Fiziksel ve dijital içerik paylaşabilme becerisi: Webex Hologram ile sunum yapan kişi, kullanıcıların birlikte yaratmalarına ve gerçek anlamda iş birliği yapmalarına olanak tanıyan hem fiziksel hem de dijital içerikleri paylaşabiliyor. Örneğin, bir otomobil üreticisini ele alındığında, katılımcılar, aracın motorunu ve alt takımını incelemek ve geri bildirimde bulunmak için artırılmış gerçeklik deneyiminde paylaşılan bir aracın fiziksel prototipiyle etkileşime girebiliyor. Sarmal deneyim yaşanırken otomobilin tasarım görselleri ve diğer dijital içerikler de paylaşılabiliyor.

- Birden çok kullanıcı için çok boyutlu deneyim: Birden çok kullanıcının uzaktan katılımını mümkün kılan "1:çok" sunucu deneyimi desteği. Her kullanıcı, kullanımı tek açılı görünümlerle sınırlayan diğer çözümlerin aksine, eş zamanlı olarak çok boyutlu bir deneyim yaşıyor.

- Tüm işletim sistemleri ve teknolojilerle çalışan AR gözlüğü: Webex Hologram, Magic Leap ve Microsoft HoloLens gibi sektörün önde gelen artırlmış gerçeklik (AR) gözlükleri ile uyumlu olarak çalışabiliyor.