ARA TATİL TARİHİ | 2023 - 2024 ara tatil ne zaman? 2023 - 2024 Ara tatil tarihleri belli oldu!

ARA TATİL TARİHİ | 2023 - 2024 ara tatil ne zaman? 2023 - 2024 Ara tatil tarihleri belli oldu!

1 Şurada Paylaş!









Okulların 11 Eylül Pazartesi günü açılması ile birlikte milyonlarca öğrenci tarafından ara tatil tarihi sorgulamaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim takvimini açıkladı. Peki, ara tatil ne zaman ve yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte MEB takvimi ile ara tatil tarihi hakkında güncel bilgiler...