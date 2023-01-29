OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların ne zaman yarıyıl tatilinden döneceği belli oldu. Buna göre; öğrencilerin 23 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili 3 Şubat 2023'de sona erecek. 4 - 5 Şubat tarihi ise hafta sonuna denk geldiği için okullar 6 Şubat Pazartesi günü açılacak.