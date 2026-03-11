Benzine zam geldi
Uluslararası piyasalardaki sert dalgalanmaların ardından benzine zam geldi. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 0.79 TL'si pompaya yansıdı
Ortadoğu'daki savaşın petrol fiyatlarını artırması ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye'de benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 61.11 TL
Motorin litre fiyatı: 65.28 TL
LPG litre fiyatı: 30.49 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 62.07 TL
Motorin litre fiyatı: 66.39 TL
LPG litre fiyatı: 30.37 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 62.35 TL
Motorin litre fiyatı: 66.67 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
