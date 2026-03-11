Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.175,74 %3,73
        DOLAR 44,0677 %0,01
        EURO 51,3018 %0,26
        GRAM ALTIN 7.374,38 %0,25
        FAİZ 38,87 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 124,59 %-0,44
        BITCOIN 69.893,00 %-0,51
        GBP/TRY 59,2997 %0,22
        EUR/USD 1,1639 %0,24
        BRENT 87,86 %0,07
        ÇEYREK ALTIN 12.056,60 %0,25
        Haberler Ekonomi Enerji Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geldi: İşte güncel 11 Mart benzin, motorin, LPG fiyatları... - Enerji Haberleri

        Benzine zam geldi

        Uluslararası piyasalardaki sert dalgalanmaların ardından benzine zam geldi. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 0.79 TL'si pompaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 09:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Benzine zam geldi

        Ortadoğu'daki savaşın petrol fiyatlarını artırması ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye'de benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı.

        Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 0.79 TL'si pompaya yansıdı

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 61.11 TL

        Motorin litre fiyatı: 65.28 TL

        LPG litre fiyatı: 30.49 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 62.07 TL

        Motorin litre fiyatı: 66.39 TL

        LPG litre fiyatı: 30.37 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 62.35 TL

        Motorin litre fiyatı: 66.67 TL

        LPG litre fiyatı: 30.29 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        DEM Parti'li Bakırhan: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, beraberindeki Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak ve Doğan Hatun ile 2025 Nevruz deklarasyonu için Yenişehir ilçesinde bulunan Sümer Park'ta açıklamalarda ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Yakışıklıyım diye rolleri kaçırdım"
        "Yakışıklıyım diye rolleri kaçırdım"
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!