        Haberler Ekonomi Enerji Araç sahipleri dikkat! Motorine bu kez zam geldi: İşte 15 Nisan güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

        Motorine bu kez zam geldi

        Motorine zam geldi. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın 3 lira 34 kuruşu pompaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 07:59 Güncelleme:
        Motorine zam geldi

        Döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi düzenlemelerindeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına bu kez zam olarak yansıdı.

        ABD ordusunun, uyguladığı ablukanın İran'a deniz yoluyla yapılan ekonomik ticareti tamamen durdurduğunu açıklamasının ardından brent ham petrolü varil başına yüzde 0,6 arttı.

        Brent petrolün 95,33 dolara yükselmesinin ardından bugün motorine zam geldi. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın 3 lira 34 kuruşu pompaya yansıdı. Öte yandan motorinin litre fiyatına ortalama 4 lira 31 kuruş indirim gelmişti.

        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi Haberi Görüntüle

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 62.65 TL

        Motorin litre fiyatı: 75.60 TL

        LPG litre fiyatı: 34.99 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 63.62 TL

        Motorin litre fiyatı: 76.72 TL

        LPG litre fiyatı: 34.87 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 63.90 TL

        Motorin litre fiyatı: 76.99 TL

        LPG litre fiyatı: 34.79 TL

        Fiyatlar şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE

        Eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar indirilerek uygulanıyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ile savaş bitmeye çok yakın
        İsrail-Lübnan hattında 1993'ten bu yana en üst düzey görüşme!
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        Fenomene müstehcenlikten 10 yıl hapis istendi!
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        Toz taşınımı bekleniyor, çığ tehlikesi sürüyor
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        Yarı final bileti Atletico'nun!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı!
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklama
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        G.Saray'a gelecek mi? Menajeri açıkladı!
        Ayasofya'da bayrak provokasyonu! Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı!
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Küresel petrol arzında tarihteki en büyük düşüş
