Döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi düzenlemelerindeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına bu kez zam olarak yansıdı.

ABD ordusunun, uyguladığı ablukanın İran'a deniz yoluyla yapılan ekonomik ticareti tamamen durdurduğunu açıklamasının ardından brent ham petrolü varil başına yüzde 0,6 arttı.

Brent petrolün 95,33 dolara yükselmesinin ardından bugün motorine zam geldi. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın 3 lira 34 kuruşu pompaya yansıdı. Öte yandan motorinin litre fiyatına ortalama 4 lira 31 kuruş indirim gelmişti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 62.65 TL

REKLAM

Motorin litre fiyatı: 75.60 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 63.62 TL

Motorin litre fiyatı: 76.72 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 63.90 TL

Motorin litre fiyatı: 76.99 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL

Fiyatlar şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE

Eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar indirilerek uygulanıyor.

*Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

*Görsel temsili