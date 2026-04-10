Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.689,00 %1,12
        DOLAR 44,6262 %0,04
        EURO 52,1947 %0,03
        GRAM ALTIN 6.756,47 %0,00
        FAİZ 40,16 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 105,94 %-0,14
        BITCOIN 72.128,00 %-0,42
        GBP/TRY 59,9301 %0,01
        EUR/USD 1,1692 %-0,06
        BRENT 96,48 %0,58
        ÇEYREK ALTIN 11.046,83 %0,00
        Haberler Ekonomi Enerji Araç sahiplerini sevindiren haber: Benzin ve motorine indirim... Motorinin litre fiyatı 75 TL'ye düştü: İşte güncel 10 Nisan benzin, motorin, LPG fiyatları - Enerji Haberleri

        Benzin ve motorine indirim: Motorinin litre fiyatı ortalama 75 TL'ye düştü

        Döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi düzenlemelerindeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına bu kez indirim olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatına 1,07 TL motorinin litre fiyatına ise 12,86 TL indirim gerçekleşti. Böylelikle motorinin litre fiyatı ortalama 75 TL'ye düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2026 - 08:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akaryakıta çifte indirim

        Brent petrol çarşamba günü yaşanan düşüş sonrası 100 doların altını görmesinin ardından bugün benzin ve motorine indirim geldi.

        Benzinin litre fiyatına 1,07 TL motorinin litre fiyatına ise 12,86 TL indirim gerçekleşti. Böylelikle motorinin litre fiyatı ortalama 75 TL'ye düştü.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 62.18 TL

        Motorin litre fiyatı: 72.43 TL

        LPG litre fiyatı: 34.99 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 63.15 TL

        Motorin litre fiyatı: 73.56 TL

        LPG litre fiyatı: 34.87 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 63.43 TL

        Motorin litre fiyatı: 73.84 TL

        LPG litre fiyatı: 34.79 TL

        Fiyatlar şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE

        Eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar indirilerek uygulanıyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Vance'in kritik sınavı
        Vance'in kritik sınavı
        Mücteba Hamaney: İran büyük güç olmanın şafağında
        Mücteba Hamaney: İran büyük güç olmanın şafağında
        16 yılın en zorlu seçimi
        16 yılın en zorlu seçimi
        Brent petrol yükselişini sürdürüyor
        Brent petrol yükselişini sürdürüyor
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        OECD'den Türkiye'ye 2 şok öneri
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        Sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Doktorundan açıklama
        Doktorundan açıklama
        Kızını öldürdü, eski eşini yaraladı
        Kızını öldürdü, eski eşini yaraladı
        Fenerbahçe'den Asensio açıklaması!
        Fenerbahçe'den Asensio açıklaması!
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?