Benzin ve motorine indirim: Motorinin litre fiyatı ortalama 75 TL'ye düştü
Döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi düzenlemelerindeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına bu kez indirim olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatına 1,07 TL motorinin litre fiyatına ise 12,86 TL indirim gerçekleşti. Böylelikle motorinin litre fiyatı ortalama 75 TL'ye düştü
Brent petrol çarşamba günü yaşanan düşüş sonrası 100 doların altını görmesinin ardından bugün benzin ve motorine indirim geldi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 62.18 TL
Motorin litre fiyatı: 72.43 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 63.15 TL
Motorin litre fiyatı: 73.56 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 63.43 TL
Motorin litre fiyatı: 73.84 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL
Fiyatlar şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE
Eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar indirilerek uygulanıyor.
