Aralık ayı enflasyon beklentisi anketi açıklandı! 2023 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Aralık ayı enflasyon rakamları gündemdeki yerini aldı. Emekli ve memur zamlarının belirlenmesinde büyük önem arz eden 6 aylık enflasyon farkı Aralık ayı enflasyon verileri ile belli olacak. Aralık oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'e çevrildi. Aralık ayı enflasyon beklentisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi ile belli oldu. İşte Aralık 2023 enflasyon oranının açıklanacağı tarih ve beklentiye dair detaylar...
Milyonlarca emekli ve memurun yakından takip ettiği Aralık ayı enflasyon rakamları için nefesler tutulmuş durumda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerinden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği Aralık ayı piyasa katılımcıları anketi paylaşıldı. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Aralık ayı enflasyon beklentisi anketi...
TÜRİK ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklaması bekleniyor. Kesin bir tarih olduğunda haberimize ekleyeceğiz.
Yıllık Enflasyon Beklentileri
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu anket döneminde yüzde 65,39 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,94 iken,
bu anket döneminde yüzde 41,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,09 ve yüzde 24,82 olarak gerçekleşmiştir.
12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2023 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,57 olasılıkla yüzde 36,00 – 39,99 aralığında, yüzde 48,15 olasılıkla yüzde 40,00 – 43,99 aralığında, yüzde 12,85 olasılıkla ise yüzde 44,00 - 47,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 22,06’sının beklentilerinin yüzde 36,00-39,99 aralığında, yüzde 51,47’sinin beklentilerinin yüzde 40,00-43,99 aralığında, yüzde 17,65’inin beklentilerinin yüzde 44,00-47,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2023 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 30,90 olasılıkla yüzde 18,00 – 22,99 aralığında, yüzde 40,24 olasılıkla yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 17,73 olasılıkla ise yüzde 28,00 – 32,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 28,13‘ünün beklentilerinin yüzde 18,00 - 22,99 aralığında, yüzde 40,63'ünün beklentilerinin yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 23,44‘ünün beklentilerinin yüzde 28,00 – 32,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.