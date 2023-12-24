Aralık ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı: 2023 Aralık ayı enflasyon oranı rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

Aralık ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı: 2023 Aralık ayı enflasyon oranı rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

Milyonlarca emekli ve memurun yakından takip ettiği Aralık ayı enflasyon rakamları için nefesler tutulmuş durumda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerinden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği Aralık ayı piyasa katılımcıları anketi paylaşıldı. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Aralık ayı enflasyon beklentisi anketi...

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Yıllık Enflasyon Beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu anket döneminde yüzde 65,39 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,94 iken,

bu anket döneminde yüzde 41,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,09 ve yüzde 24,82 olarak gerçekleşmiştir.