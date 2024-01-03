Aralık ayı ve yıllık enflasyon oranı açıklandı! TÜİK enflasyon oranları ne oldu?
Aralık ayı enflasyon oranı için TÜİK açıklama yaptı. Asgari ücret zammından sonra memur, emekli ve kira artış zammı için bekleme bitti. TÜİK'in Aralık ayı ve 2023 yılı enflasyon oranını ilan etmesiyle yılın son zamları da belirlendi. AA tarafından 10 ekonomist ile yapılan Aralık ayı enflasyon tahminleri yüzde 3,19 oldu. Peki, TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları ne oldu? 2023 enflasyon oranı ne oldu? İşte, TÜİK Aralık ayı enflasyon oranlarına dair detaylar...
Gözler Aralık ayı enflasyonu için Türkiye İstatistik Kurumu'na döndü. Her an açıklanması beklenen Aralık ayı enflasyonu ile birçok yasal ödeme miktarı da belirlenecek. Belirlenen enflasyon verileri ile memur, emekli ve kira zammı oranları da kesinleşecek. Peki, TÜİK Aralık ayı enflasyon oranını ne zaman açıklayacak? Aralık ayı enflasyonu ne kadar olacak ve tahminler ne yönde? İşte, detaylar...
ARALIK AYI VE YILLIK ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün tamamına ve Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK, Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 2,93 oldu. Yıllık enflasyon oranı 64,77 oldu!
ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİ ORTALAMA YÜZDE 3.19
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de Aralık'ta yüzde 42,39 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi Kasım'da yüzde 3,28 artış göstermişti.