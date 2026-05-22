        Haberler Spor Futbol İspanya Arbeloa: Mourinho ile birlikte olmamın imkanı yok!

        Arbeloa: Mourinho ile birlikte olmamın imkanı yok!

        Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, LaLiga'nın son haftasında yarın Athletic Bilbao ile oynayacakları mücadelenin ardından görevini bırakacağını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 13:50 Güncelleme:
        "Mourinho ile birlikte olmamın imkanı yok!"

        Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, LaLiga'nın son haftasında yarın Athletic Bilbao ile oynayacakları maçtan önce yaptığı basın toplantısında gelecek sezon takımda olmayacağını duyurdu.

        Arbeloa, "Oyuncular beni daha iyi bir insan haline getirdi ve her günümden keyif almamı sağladı. Bu nedenle Real Madrid'den büyük bir minnettarlıkla ayrılıyorum" dedi.

        "MOURINHO İLE BİRLİKTE OLMAMIN İMKANI YOK"

        Real Madrid’in teknik direktör adayları arasında gösterilen Jose Mourinho ile birlikte çalışma imkanı hakkında gelen bir soruya ise İspanyol çalıştırıcı, "Jose Mourinho’nun harika bir teknik ekibi var ve etrafında çok iyi bir kadro bulunuyor. Gelirse, olması gerektiği gibi kendi ekibiyle gelecektir. Onunla birlikte olmamın imkanı yok" ifadelerini kullandı.

