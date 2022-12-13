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Arçelik, WWF-Türkiye ve DYKD ile ortak projeye imza atıyor

Arçelik, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) ile güçlerini birleştirerek denizel biyolojik çeşitliliği tehdit eden hayalet balık ağları sorununun çözümüne katkı sağlayacak ortak bir projeye imza atıyor. “Hayalet Ağlar Projesi” kapsamında Marmara Denizi’ndeki Prens Adaları’nda keşif dalışları ile saptanan hayalet balık ağları özel dalışlarla çıkartılıyor. Çıkartılan balık ağları geri dönüştürülerek Arçelik ürünlerinde kullanılacak. Böylece hem hayalet balık ağlarının biyoçeşitliliğe etkisi azaltılacak hem de toplanan ağlar geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacak

Arçelik, WWF-Türkiye ve DYKD ile ortak projeye imza atıyor
Arçelik, WWF-Türkiye ve DYKD ile ortak projeye imza atıyor
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HABERTURK.COM

Arçelik, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) ile denizlerdeki biyoçeşitliliği tehdit eden hayalet balık ağlarına karşı harekete geçti. Proje ile hayalet balık ağlarının yol açtığı tahribat konusunda farkındalığın artırılması, hayalet balık ağlarının toplanarak Arçelik ürünlerinde kullanılması ve Marmara Denizi Prens Adaları’nda hassas deniz dibi fauna ve florasının korunması hedefleniyor.

HAYALET BALIK AĞLAR TOPLANARAK GERİ DÖNÜŞÜM SAĞLANACAK

WWF-Türkiye ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği iş birliği ile hayalet balık ağlarının yerleri robotlar ve dalgıçlar aracılığıyla belirlenerek haritalandırılıyor. Projenin ilk etabı olan keşif dalışlarının tamamlanması sonucunda belirlenen alanlardaki hayalet ağlar dalış ve teknik araçların yardımı ile su altından çıkarılıyor. Bir yıl boyunca devam edecek projede toplanacak bu ağların gerekli kriterleri karşılayan kısmı geri dönüştürülerek Arçelik’in ürettiği beyaz eşyalarda kullanılacak. Balıkçılara ve bölge halkına farkındalık seminerleri düzenlenecek.

Hayalet ağlar, doğada çözünmediği gibi pasif olarak avlanmaya devam ederek denizaltındaki canlıların kapana kısılmalarına ve boğulmalarına yol açıyor. Deniz tabanının kazınmasına sebep olan hayalet ağlar, denizcilik ve balıkçılık ekonomisini de tehdit ediyor.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEĞİN İNŞASINA KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “Plastik atıklardan mikrofiber parçacıklara ve müsilaja kadar bugün denizlerimiz için pek çok tehdit mevcut. Hayalet balık ağları da son yıllarda ekosistem için büyük bir tehlike arz etmeye başladı. Denizin altında yıllarca formunu koruyan hayalet ağlar, birçok canlının ölümüne yol açarken ekosistemi tehdit eden türlerin ortaya çıkmasına ve su kalitesinin bozulmasına neden oluyor" diyerek soruna dikkat çekti.

Arçelik olarak, doğaya ve sürdürülebilirlik doğrultusunda Ar-Ge ekiplerinin geliştirdiği teknolojilerle 2021 yılında 9 ton geri dönüştürülmüş balık ağını ürünlerinde kullandıklarını ifade eden Bulgurlu, "Hayalet Ağlar Projesi kapsamında da bu balık ağlarını geri dönüştürüp ürünlerimizde kullanarak ekonomiye kazandırmayı ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. WWF dünya çapında hayalet balık ağlarının toplanmasına yönelik çalışmalar yürütüyor; Deniz Yaşamını Koruma Derneği’nin ise ekosistemin korunmasına yönelik kapsamlı çalışmaları var. Bu alanda uzmanlaşmış iki kıymetli ortakla böyle bir inisiyatifi üstlenmiş olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.

'HER YIL 500 BİN İLA 1 MİLYON TON BALIKÇILIK MALZEMESİ OKYANUSLARIMIZA BIRAKILIYOR'

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ise, “Bilimsel araştırmalara göre okyanuslardaki atıkların yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan hayalet ağlar denizlerimizdeki plastik atıkların en ölümcülü. Her yıl 500 bin ila 1 milyon ton balıkçılık malzemesi okyanuslarımıza bırakılıyor. Plastik kullanımının doğaya verdiği zararı eskisine kıyasla daha iyi biliyor olsak da gözden uzak hayalet ağların etkilerini anlamak biraz daha zor. Bırakıldıkları yerlerde senelerce tür ayırt etmeden avlanmaya devam eden hayalet ağlardan; köpekbalıkları, deniz memelileri, deniz kuşları ve deniz kaplumbağaları da etkileniyor" diyerek deniz kirliliğine ve atıklara dikkat çekti.

Pasinli, "Hayalet ağlar üzerlerini örttükleri resiflerde yaşayan deniz tabanı canlılarının ışık, besin ve oksijen alımını engelleyerek onları adeta boğuyorlar ve önemli denizel yaşam alanlarını tahrip ediyorlar. Kolayca bozulmayan malzemelerden üretilen ağlar suda ufalanmaları halinde ise mikroplastik olarak doğayı kirletmeye devam ediyor. WWF tüm dünyada denizel plastik atık oluşumunun engellenmesi için kampanyalar yürütüyor ve hayalet ağların zararlarını kamuoyuna daha iyi anlatmak için farkındalık çalışmaları yapıyor” diyerek projenin denizlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını belirtti.

'BUGÜNE KADAR 32.000 m2 HAYALET AĞI DENİZ DİBİNDEN TEMİZLEDİK'

Deniz Yaşamını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Narcı proje ile ilgili olarak, "Son yıllarda Marmara Denizi’nin zengin biyoçeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir olması için oldukça kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Bugüne kadar 32.000 m2 hayalet ağı deniz dibinden temizledik. Türkiye’de bu konuda uzun yıllardır ve sürekliliği sağlayarak çalışmalarımızı ulusal ve uluslararası arenada yürütüyoruz. Denizin bazen 30 metre bazen daha derinlerinde bulunan bu ağlara örneğin karabatak gibi kuşlar, kabuklular ve hayalet ağlara takılan türlerle beslenmeye gelen deniz canlıları yakalanıp ölüyorlar. Biz bunları temizlemezsek belki 50 belki de 100 yıl deniz dibinde kalarak milyonlarca deniz canlısının ölümüne neden olacaklar. Bu çalışmalar son derece riskli ve hassasiyetle yürütülen çalışmalar. Bu nedenle birlikte güçlerimizi birleştirmemiz çok değerli" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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