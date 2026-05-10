Archie Brown: Önümüzdeki sezon şampiyon olacağız
Fenerbahçe'nin oyuncularından Archie Brown, Süper Lig'in 33. haftasındaki Konyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Maç hakkında olumlu düşünceler içinde olduğunu söyleyen Brown, "Maç hakkında pozitif görüşlere sahibim. Umarım Tanrı'nın da izniyle önümüzdeki sezon şampiyon oluruz." şeklinde konuştu.
Giriş: 10 Mayıs 2026 - 00:52
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Konyaspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Archie Brown, maçın ardından konuştu.
"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
Karşılaşmayı değerlendiren Archie Brown, "Maç hakkında pozitif görüşlere sahibim. Sezon için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu kulübün harika taraftarları şampiyonluk hak ediyor." dedi.
Archie Brown ayrıca "Umarım Tanrı'nın da izniyle önümüzdeki sezon şampiyon oluruz." ifadelerini kullandı.
