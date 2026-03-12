Arda Güler-Erling Haaland eşleşmesi gündem oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile Manchester City karşılaşırken, mücadele içinde milli futbolcumuz Arda Güler ile Erling Haaland'ın eşleşmesi gündem oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid sahasında Manchester City'i 3-0'lık skorla geçti ve rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.
Milli futbolcumuzun bir pozisyonda Erling Haaland'ı savunmaya çalışması yine gündem oldu.
BENZER POZİSYON YAŞANDI
Bu sezon yine lig aşamasında oynanan maçta Arda Güler ile Erling Haaland eşleşmiş ve milli oyuncumuz Norveçli santrforu marke etmeye çalışmıştı.
Arda Güler ve Haaland eşleşmesinde boy farkı gündem olurken, bu görüntü sosyal medyada viral oldu.
Arda Güler, dev karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 70 dakika sahada kaldı.
Mücadelenin bitiş düdüğü sonrası ikili, birbirlerini tebrik etti.