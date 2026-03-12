Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Arda Güler-Erling Haaland eşleşmesi gündem oldu! - Futbol Haberleri

        Arda Güler-Erling Haaland eşleşmesi gündem oldu!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile Manchester City karşılaşırken, mücadele içinde milli futbolcumuz Arda Güler ile Erling Haaland'ın eşleşmesi gündem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 12:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid sahasında Manchester City'i 3-0'lık skorla geçti ve rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.

        2

        Milli futbolcumuzun bir pozisyonda Erling Haaland'ı savunmaya çalışması yine gündem oldu.

        3

        BENZER POZİSYON YAŞANDI

        Bu sezon yine lig aşamasında oynanan maçta Arda Güler ile Erling Haaland eşleşmiş ve milli oyuncumuz Norveçli santrforu marke etmeye çalışmıştı.

        4

        Arda Güler ve Haaland eşleşmesinde boy farkı gündem olurken, bu görüntü sosyal medyada viral oldu.

        5

        Arda Güler, dev karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 70 dakika sahada kaldı.

        6

        Mücadelenin bitiş düdüğü sonrası ikili, birbirlerini tebrik etti.

        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası