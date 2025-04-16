Arda Güler için dev takas iddiası!
İspanya La Liga devi Real Madrid'de kariyerini sürdüren milli oyuncu Arda Güler için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. 20 yaşındaki futbolcunun takasla Premier Lig devine gidebileceği aktarıldı. İşte detaylar...
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de kariyerini sürdüren milli yıldız Arda Güler için flaş transfer haberleri gelmeye devam ediyor.
İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; 20 yaşındaki futbolcu, İngiltere Premier Lig'in yolunu tutabilir.
MAC ALLISTER - ARDA GÜLER TAKASI
Haberde, Real Madrid ile Liverpool arasında Arda Güler - Alexis Mac Allister takasının gerçekleşebileceği iddia edildi.
Real Madrid'in ayrıca üstüne para verebileceği ve Liverpool cephesinin bu teklife sıcak bakabileceği haberin detaylarında yer aldı.
Takasın gerçekleşmesi halinde Arda Güler ile Dominik Szoboszlai takım arkadaşı olacak. Bilindiği gibi iki futbolcu, Macaristan-Türkiye maçı sonrası sosyal medyadan birbirlerine göndermede bulunmuştu.
ARDA GÜLER DEVLERİN RADARINDA
Milli futbolcu ayrıca İtalya, Almanya, İngiltere ve İspanya'dan birçok takımın transfer listesinde yer alıyor.