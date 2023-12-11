Arda Güler ilk maçına çıkıyor! Tarih verdiler
Real Madrid'e transfer olduktan sonra sakatlık sebebiyle henüz forma giyemeyen Arda Güler için yeni bir gelişme yaşandı
Real Madrid'e transfer olduktan sonra sakatlık sebebiyle henüz forma giyemeyen Arda Güler için yeni bir gelişme yaşandı. İspanyol basını Sport'ta yer alan habere göre; sakatlığını atlatan Arda Güler, Villarreal maçıyla sahalara dönebilir.
Haberde, milli oyuncunun kendini iyi hissetmesi halinde Ancelotti'nin maçta süre verebileceği ifade edildi.
Ancelotti, Arda ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Arda Güler, yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur." ifadelerini kullanmıştı.
NE SÖYLEDİ?
Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İtalyan hoca, millî futbolcu ile ilgili şunları söyledi:
"Gelecek hafta antrenmanlarının temposu artacak. Arda Güler'in takıma dönmesi çok yakın. Ancak Arda'nın yılın son maçlarında mı, yeni yılın başında mı oynayacağını söyleyemem."
Hatırlanacağı üzere, İspanyol gazetesi AS da Arda'nın dönüşü için 17 Aralık'taki Villarreal, 21 Aralık'taki Alaves ya da 3 Ocak 2024'teki Mallorca maçını işaret etmişti.