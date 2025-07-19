Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Arda Okan Kurtulan: İyi ki Göztepe'ye gelmişim! - Göztepe Haberleri

        Arda Okan Kurtulan: İyi ki Göztepe'ye gelmişim!

        Göztepe'nin yeni transferlerinden Arda Okan Kurtulan açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 17:37 Güncelleme: 19.07.2025 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İyi ki Göztepe'ye gelmişim!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe'nin yeni transferlerinden Arda Okan Kurtulan, sarı-kırmızılıların sezon öncesi kampının tempolu geçtiğini ifade etti.

        İzmir temsilcisinin Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Arda Okan, kulübün sosyal medya hesabındaki açıklamasında futbol dışında ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi sevdiğini aktararak "Yeni yerler, ülkeler görmeyi, film izlemeyi seviyorum. Ailem benim için çok önemli. Buralara gelebilmemde maddi manevi çok katkıları oldu." dedi.

        Göztepe'ye transferinin "zorlu" olduğunu ve iki tarafın da çok fedakarlık yaptığını anlatan Arda Okan, "Burada olmaktan çok mutluyum. İyi ki gelmişim. Kampımız iyi başladı ve tempolu geçiyor. Her gün çift antrenman yapıyoruz. Çok çalışıyoruz. İlk maçı kaybettik ama sonraki 2 maçı kazandık. Elimizden geldiğince her maç eksiklerimizi kapatıp, daha iyi olmaya çalışıyoruz. Takıma bu kadar kısa sürede uyum sağlayabileceğimi düşünmedim, sağ olsun takım arkadaşlarım çok yardım ediyor. Geçen sene Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe taraftarı beni çok etkilemişti. O gün keşke bu kulüpte oynayabilseydim demiştim. Nasip oldu. Yeni sezonda Göztepe formasıyla bu atmosferi yaşayacağım için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

        Arda Okan, Göztepe'nin bu yıl hedeflerine ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        11 yıllık kan davası! Tahliye oldu öldürüldü
        11 yıllık kan davası! Tahliye oldu öldürüldü
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Bakanlıktan Cengiz ve Bvlgari’ye kötü haber…
        Bakanlıktan Cengiz ve Bvlgari’ye kötü haber…
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Neden yandık
        Neden yandık