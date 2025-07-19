Arda Okan Kurtulan: İyi ki Göztepe'ye gelmişim!

Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe'nin yeni transferlerinden Arda Okan Kurtulan, sarı-kırmızılıların sezon öncesi kampının tempolu geçtiğini ifade etti.

İzmir temsilcisinin Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Arda Okan, kulübün sosyal medya hesabındaki açıklamasında futbol dışında ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi sevdiğini aktararak "Yeni yerler, ülkeler görmeyi, film izlemeyi seviyorum. Ailem benim için çok önemli. Buralara gelebilmemde maddi manevi çok katkıları oldu." dedi.

Göztepe'ye transferinin "zorlu" olduğunu ve iki tarafın da çok fedakarlık yaptığını anlatan Arda Okan, "Burada olmaktan çok mutluyum. İyi ki gelmişim. Kampımız iyi başladı ve tempolu geçiyor. Her gün çift antrenman yapıyoruz. Çok çalışıyoruz. İlk maçı kaybettik ama sonraki 2 maçı kazandık. Elimizden geldiğince her maç eksiklerimizi kapatıp, daha iyi olmaya çalışıyoruz. Takıma bu kadar kısa sürede uyum sağlayabileceğimi düşünmedim, sağ olsun takım arkadaşlarım çok yardım ediyor. Geçen sene Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe taraftarı beni çok etkilemişti. O gün keşke bu kulüpte oynayabilseydim demiştim. Nasip oldu. Yeni sezonda Göztepe formasıyla bu atmosferi yaşayacağım için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Arda Okan, Göztepe'nin bu yıl hedeflerine ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.