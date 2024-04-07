Arda Turan, Eyüpspor'un şampiyonluğu sonrası omuzlara alındı

"BİZE ÖN YARGIYLA BAKMASINLAR"

Genç teknik adam, "Oyuncularım, yapmak, kullanmak istediğimiz sisteme inandılar. Kolay bir şey değil. 30 yaşın üzerinde birçok oyuncu var. Her gün bana sabır gösterdiler. Ama onlara önce aile olduğumuzu söyledim. Bu birlikteliği sağlayınca başarı geldi. Artık başka bir seviyeye çıkıyoruz. Başka bir seviyede, başka türlü davranmalıyız. Oraları da oynayabilecek cesaretimiz var. Bugün bunu bütün Türkiye'ye gösterdik. Çok önemli camiaların önünde Süper Lig'e çıktık. Bence Süper Lig'e de renk katacağımızı düşünüyorum. Bize inansınlar, bize önyargıyla bakmasınlar. Biz, oyunu güzelleştirmeye bir kulübüz. Bize böyle bakarlarsa, çok sevinirim." değerlendirmesinde bulundu.