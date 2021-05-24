Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasaray
ABONE OL

Arda Turan'ın Galatasaray'daki kaderi Fatih Terim'e bağlı!

10 yıl aranın ardından Galatasaray'a dönen Arda Turan'ın sarı-kırmızılı kulüpteki ikinci macerası kısa sürebilir! Mevcut başkan Mustafa Cengiz, sözleşmesi biten tecrübeli futbolcuyla yola devam etmeyi düşünmüyor. Başkan adaylarından Hamamcıoğlu da Arda'yla sözleşme yenilemeye sıcak bakmazken tecrübeli yıldızın kaderi, Fatih Terim'e bağlı

Arda Turan'ın Galatasaray'daki kaderi Fatih Terim'e bağlı!

Arda Turan'ın altyapısından yetiştiği Galatasaray'daki ikinci dönemi kısa sürebilir. Geçen yaz Fatih Terim'in büyük ısrarı sonrası sarı kırmızılı takıma dönen tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim Arda Turan ile sözleşme uzatmayı düşünmüyor. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu da seçilmesi halinde Arda Turan ile yola devam etmeyeceğini belirtti.

KADERİ FATİH TERİM'E BAĞLI

Fatih Terim göreve devam ederse 34 yaşındaki oyuncuyla 1 yıl daha sözleşme yapılmasını isteyecek. Terim'in devam etmesi ise kongrede Burak Elmas, Metin Öztürk ve Işın Çelebi'den birinin seçilmesine bağlı. Eşref Hamamcıoğlu her ne kadar Terim'in kongreye kadar takımın başında olmasını istese de tecrübeli teknik adamla çalışmaya pek sıcak bakmıyor.

Hamamcıoğlu'nun kongrede oy kaybı yaşamamak için böyle bir hamlede bulunduğu öğrenildi. Arda Turan'ın Galatasaray'daki geleceği de 19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminin sonuca bağlı. Geride kalan sezon da Galatasaray formasıyla 34 maça çıkan Arda Turan 4 gol atarken, 2 de asist yaptı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Lille'de Türk yıldızların şampiyonluk coşkusu!
FUTBOLFransa'da Türk gecesi!
Guardiola, Agüero'nun Barcelona'ya transfer olacağını açıkladı
FUTBOLGözyaşlarıyla yeni takımını açıkladı!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
FUTBOLİşte Aslan'ın muhtemel rakipleri!
DEV RAKİPLER! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! - Spor Haberleri
FUTBOLİşte muhtemel rakipler
Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik Fransa'da manşetlerde!
FUTBOLBizimkiler Fransa'da manşetlerde
Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi müjdesi
FUTBOLBeşiktaş'a Şampiyonlar Ligi müjdesi
Son Dakika: Fransa'da şampiyon Lille! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik... - Spor haberleri
FUTBOLKral attı, şampiyonluk geldi
Yılmaz Vural'dan olay itiraflar
FUTBOLYılmaz Vural'dan olay itiraflar
Son dakika: Fenerbahçe transfer görüşmelerine başladı! - Spor Haberleri
FUTBOLAdım adım Fenerbahçe'ye
Son dakika: Beşiktaş'ta transfer sezonu başladı! - Spor Haberleri
FUTBOLForvet harekatı!