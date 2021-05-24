Arda Turan'ın altyapısından yetiştiği Galatasaray'daki ikinci dönemi kısa sürebilir. Geçen yaz Fatih Terim'in büyük ısrarı sonrası sarı kırmızılı takıma dönen tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim Arda Turan ile sözleşme uzatmayı düşünmüyor. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu da seçilmesi halinde Arda Turan ile yola devam etmeyeceğini belirtti.

KADERİ FATİH TERİM'E BAĞLI

Fatih Terim göreve devam ederse 34 yaşındaki oyuncuyla 1 yıl daha sözleşme yapılmasını isteyecek. Terim'in devam etmesi ise kongrede Burak Elmas, Metin Öztürk ve Işın Çelebi'den birinin seçilmesine bağlı. Eşref Hamamcıoğlu her ne kadar Terim'in kongreye kadar takımın başında olmasını istese de tecrübeli teknik adamla çalışmaya pek sıcak bakmıyor.

Hamamcıoğlu'nun kongrede oy kaybı yaşamamak için böyle bir hamlede bulunduğu öğrenildi. Arda Turan'ın Galatasaray'daki geleceği de 19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminin sonuca bağlı. Geride kalan sezon da Galatasaray formasıyla 34 maça çıkan Arda Turan 4 gol atarken, 2 de asist yaptı.