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        Haberler Spor Futbol Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk, 18 yaşındaki Ryan Roberto'yu transfer etti

        Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk, 18 yaşındaki Ryan Roberto'yu transfer etti

        Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Brezilya temsilcisi Flamengo'da forma giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Roberto'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 11:27 Güncelleme:
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        Arda Turan'lı Shakhtar'a 18'lik kanat!

        Ukrayna Ligi'nde 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek senede de aynı başarıyı tekrarlamak isteyen Shakhtar Donetsk, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

        Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi, Flamengo'dan sol kanat oyuncusu Ryan Roberto'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

        Shakhtar Donetsk, 18 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için 9 milyon euro bonservis ödeyecek.

        Flamengo'nun U20 Takımı'na forma giyen Roberto, bu sezon 18 maçta 6 gol attı ve 1 asist yaptı.

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