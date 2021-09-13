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Türkiye merkezli teknoloji sağlayıcısı Arena bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yaptığı özel durum açıklaması ile Brightstar Telekomünikasyon Dağıtım Ltd. Şti. (Brightstar Türkiye) hisselerinin yüzde 100’ünün satın alınmasına ilişkin Satın Alma Sözleşmesi’nin imzalandığını duyurdu.

Arena’da konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan özel durum açıklamasında, 2020 yılında 2 milyar 400 milyon TL (342 milyon dolar) net satış yapan Brightstar Türkiye’nin hisselerinin tamamının satın alma bedeli olarak 35 milyon dolar nakit ödeneceği ifade edildi.

VODAFONE TÜRKİYE İLE DAĞITICILIK ANLAŞMASI

Brightstar Türkiye, kurulduğu 2009 yılından itibaren tüm telekomünikasyon ürünlerinin Vodafone Türkiye satış noktalarına ve iş ortaklarına dağıtılması konusunda dağıtıcılık anlaşmasına sahip. Yapılan açıklamada bu anlaşmanın mevcut koşullar ile ortaklık değişimi sonrasında uzun dönemli olarak devamına ilişkin Vodafone Türkiye ile gerekli mutabakatın sağlandığı ifade edildi.

Apple, Samsung, Oppo, Xiaomi, Huawei, Lenovo, Honor, Tecno, Harman Kardon, JBL, Sennheiser gibi akıllı telefon ve yeni nesil aksesuar ürünlerinin katma değerli dağıtımını gerçekleştirmekte olan Brightstar Türkiye’nin bu satın almanın tamamlanması sonrasında bu ürünlere ilave olarak Arena portföyünde bulunan teknoloji, ürün ve hizmetlerini de kendi satış kanalları üzerinden dağıtma fırsatını elde edeceği de açıklamada yer aldı.

Arena’nın ana hissedarı olan Hindistan merkezli Redington Grup’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Raj Shankar, bu satın almaya ilişkin görüşlerini şöyle paylaştı:

“Redington olarak teknolojinin ürünlerinin dağıtımını yapıyoruz ve yıllık 7.7 milyar doları aşan satış hacmimiz ile gelişmekte olan ülkeler pazarının lider dağıtım şirketiyiz. Türkiye’ye de 10 yılı aşkın bir süre önce yaptığımız Arena yatırımımız ile ilk adımımızı attık. Türkiye teknoloji ürünlerinin kullanımında öncü ve hevesli genç nüfusu ve Avrupa ile Asya arasındaki stratejik coğrafi konumu ile geleceğe yönelik olarak son derece yüksek bir potansiyel ifade ediyor. Yaklaşık 5 yıl önce Türkiye’ye ikinci yatırımımızı katma değerli, bir teknoloji distribütörünü (şimdi Redington Türkiye) satın alarak yaptık. Bunun yanında Arena içerisinde büyüttüğümüz Paynet’i ayrı bir şirket haline getirerek Türkiye’nin lider B2B ve B2B2C Finansal Teknoloji şirketini ortaya çıkardık. Arena’nın ürün ve hizmet çeşitliliğini Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Bulut Hizmetleri, IoT ve Otomasyon alanlarında genişlettik. Bu satın almanın Arena’ya yeni ilave iş fırsatları yaratırken aynı zamanda pek çok alanda ciddi sinerji de yaratacağına inanıyoruz. Brightstar Türkiye ile Vodafone Türkiye arasındaki uzun dönemli dağıtıcılık anlaşması da Arena’ya mevcut ürün portföyünü geliştirme ve çok daha fazla iş ortağına yayılma imkanını veren son derece değerli bir iş birlikteliğini oluşturuyor.”

"SATIŞ HACMİMİZ 1 MİLYAR DOLARI AŞACAK"

Arena Grup CEO’su Serkan Çelik, Brightstar Türkiye satın almasına ilişkin olarak şunları söyledi:

“Brightstar Türkiye akıllı telefon pazarında yaklaşık yüzde 10’luk pazar payına sahip güçlü bir şirket. Dünya’nın en önemli akıllı telefon ve yeni nesil akıllı aksesuar üreticilerini portföyünde barındıran ve Vodafone Türkiye’nin dağıtıcısı olarak da çok yüksek potansiyelli bir satış kanalına sahip olan Brightstar Türkiye’nin satın alma işlemimiz Türkiye teknoloji dağıtım pazarında son 10 yılda gerçekleştirilen en önemli satın alma işlemi olacaktır. Brightstar Türkiye’nin grubumuza katılması ile yıllık satış hacmimizin toplamda 1 milyar doları aşacağını öngörüyoruz. 35 milyon dolar satın ama bedeli ile yıllık 342 milyon dolar satış hacmini ve faaliyet karlılığını göz önünde bulundurduğumuzda bu satın almanın son derece cazip ve kısa süre içerisinde geri dönecek bir yatırım olarak ortaya çıktığını düşünüyoruz.”