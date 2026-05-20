        Haberler Gündem Güncel Arnavutköy'den Japonya ile deprem iş birliği | Son dakika haberleri

        Arnavutköy'den Japonya'nın Bunkyo Belediyesi ile depreme karşı iş birliği

        İstanbul'un Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Japonya'nın Bunkyo Belediyesi'nin daveti üzerine beraberindeki teknik heyetle birlikte Japonya'da bir dizi resmi temasta bulundu. Görüşmelerde iki belediye arasında afet yönetimi ve risk planlaması başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak proje geliştirilmesi ve iş birliği imkanları ele alındığı bildirildi

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 12:15 Güncelleme:
        İstanbul'un Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve beraberindeki teknik heyet, Japonya'nın Bunkyo Belediyesi'nin daveti üzerine Japonya'da çeşitli temaslarda bulundu. Program kapsamında afet ve acil durum yönetimi alanındaki uygulamalar yerinde incelenirken, iki belediye arasında bilgi ve tecrübe paylaşımına yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde özellikle afetlere hazırlık süreçleri, kriz yönetimi, erken müdahale sistemleri ve risk yönetimi konuları ele alındı. Teknik heyetler arasında yapılan toplantılarda, afetlere karşı dirençli şehirlerin oluşturulmasına yönelik iyi uygulama örnekleri değerlendirildi.

        Program kapsamında Arnavutköy ile benzer özellikler taşıyan, lojistik altyapısı ve havalimanı bağlantılarıyla öne çıkan Ota Belediyesi de ziyaret edildi. Burada gerçekleştirilen temaslarda özellikle taşkın riski bulunan bölgelerde yürütülen çalışmalar, dere ıslah projeleri, su yönetimi uygulamaları ve afet koordinasyon sistemleriyle ilgili karşılıklı sunumlar yapıldığı ifade edildi.

        Görüşmelerde iki belediye arasında afet yönetimi ve risk planlaması başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak proje geliştirilmesi ve iş birliği imkanları ele alındığı belirtildi.

        Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, afet yönetimi konusunda uluslararası deneyim paylaşımının önemine dikkat çekerek, şehirlerin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesine yönelik çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade etti.

