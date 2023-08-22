Arsa fiyatları 4 yılda yüzde 531 yükseldi Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa verilerine göre Türkiye genelinde arsa fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 90.5 seviyesinde gerçekleşirken 4 yıllık değer artışı yüzde 530.9 oldu. Tarla fiyatları ise son bir yılda yüzde 124.2 artarken, son 4 yılda yüzde 875.7 artış gösterdi. Türkiye genelinde ortalama arsa metrekare fiyatı 2 bin 814 TL; tarla, bağ ve bahçelerin ortalama metrekare fiyatı ise 361 TL oldu

2023 yılının Ocak – Temmuz döneminde Türkiye genelinde toplam 1 milyon 617 bin 812 adet gayrimenkul satışı gerçekleşti. Bu satışların 675 bin 327’si konut, 942 bin 485’i ise büyük çoğunluğunu ara ve tarlaların oluşturduğu konut dışı gayrimenkuller oldu.

2022 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında toplam gayrimenkul satışları yüzde 6,6, konut satışları yüzde 17,7 düşerken konut dışı gayrimenkul satışlarının yüzde 3,3 artış gösterdiği görülüyor. Konut dışı gayrimenkul satışlarının toplam satışlar içerisindeki payı son 10 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 58,3’e ulaştı.

Arsa ve tarlalara olan talep artışı fiyatlara da yansıdı. Endeksa verilerine göre Türkiye genelinde arsa fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 90,5 seviyesinde gerçekleşirken 4 yıllık değer artışı yüzde 530,9 oldu. Tarla fiyatları ise son bir yılda yüzde 124,2 artarken, son 4 yılda yüzde 875,7 artış gösterdi. Türkiye genelinde ortalama arsa metrekare fiyatı 2 bin 814 TL; tarla, bağ ve bahçelerin ortalama metrekare fiyatı ise 361 TL oldu.

'TALEP PANDEMİ İLE BAŞLAMIŞTI'

Verileri değerlendiren Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Arsa ve tarlalara talep pandemi ile başlamıştı. Pandemi ile birlikte vatandaşlar şehirden uzak müstakil yaşama yöneldiler. Sonrasında konut fiyatlarındaki artış ve krediye ulaşımın zorlaşması ile arsa ve tarla, gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen kişilerin ilgi odağı oldu. Bugün Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı 2 milyon 691 bin 780 TL. İstanbul’da bu rakam 3 milyon 831 bin 240 TL’yi bulurken İstanbul’un bazı ilçelerinde ortalama konut fiyatının 10 milyon TL’yi geçtiğini görüyoruz. Tüm bu veriler değerlendirildiğinde arsa ve arazi satışlarının toplam satışlar içindeki payının son 10 yılın rekor seviyesinde olmasını anlamak mümkün. Günümüz ekonomik koşullarında vatandaşlarımız gayrimenkulü güvenli bir liman olarak görüyor ve yatırımlarını bu alanda, daha erişilebilir buldukları arsa ve arazide değerlendirmek istiyor” dedi.