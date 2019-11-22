Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) ve İzmir Atatürk OSB Başkanı Hilmi Uğurtaş, bir grup gazeteciyle düzenlediği sohbet toplantısında sorunlarını anlattı. Toplantıya, Ankara Anadolu, İstanbul Dudullu, Bursa Hasanağa ve Tekirdağ Çerkezköy OSB başkanları da katıldı.

Uğurtaş, iki yıl önce yapılan kanun değişikliği ile OSB’lerdeki boş parsellerin satış fiyatına, “birim maliyetin yüzde 25’inden fazlasını geçemez” sınırlaması getirildiğini belirtti. Uğurtaş, OSB tüzel kişiliklerinin daha önce ellerindeki boş parseli ihale ile en yüksek fiyatı veren yatırımcıya sattıklarını anlattı. Kanun değişikliği ile ihaleli satışın yasaklandığını kaydeden Uğurtaş, “İstanbul, Kocaeli, Bursa gibi OSB’lerde bir parsel için 100 yatırımcı başvurursa kime satacağınıza nasıl karar vereceksiniz? Adamın OSB yönetiminden bugün maliyet bedelinin yüzde 25 fazlasına aldığı parseli, yarın yüzde 100 kârla satmasına kim engel olacak” diye konuştu.

Uğurtaş, OSB’lerdeki arsa spekülasyonunu önlemeyi amaçlayan yüzde 25 sınırlaması sonrası arsa fiyatlarının düşmesi nedeniyle bölgelerde fabrikası bulunan sanayicilerin de zor durumda kaldığını söyledi. Kullandıkları kredi karşılığı daha önce arsalar için 100 lira teminat gösterenlerin teminat değerinin 40 liraya kadar düştüğünü kaydeden Uğurtaş, bankaların sanayicilerden ek teminat istemeye başladığını ifade etti. Uğurtaş, “Teminat veremeyen birçok fabrika durup dururken iflas ve konkordatolar ile karşı karşıya kaldı” dedi.

Boş arsası kalmayan OSB’lerde ise gelir sıkıntısı yaşandığını belirten Uğurtaş, bölgelerdeki altyapının, elektrik ve doğalgaz dağıtımının, kimi yerde meslek okullarının OSB yönetimlerince finanse edildiğini, fakat hiçbir gelir elde edemediklerini söyledi. Uğurtaş, Çin’de olduğu gibi her bir bölgeden yatırılan gelir ve kurumlar vergisinin yüzde 20’sinin OSB’lerin mesleki eğitim, endüstri 4.0, AR-GE ve rutin hizmetlerinin karşılanmasında kullanılmasını istedi. Uğurtaş, aksi takdirde OSB’lerin yaşayamaz hale geleceğini, buralarda hizmetlerin aksaması durumunda yatırımcıların başka alanlara kayacağını, bunun da hem ülke ekonomisine hem de çevreye zarar vereceğini savundu.