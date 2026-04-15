Arsenal: 0 - Sporting CP: 0 | MAÇ SONUCU
Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 1-0 yendiği mücadelenin rövanşında konuk ettiği Portekiz ekibi Sporting CP'yle 0-0 berabere kalarak yarı finale yükseldi. Devler Ligi'nde adını yarı finale yazdıran Arsenal, İspanyol devi Atletico Madrid'le kozlarını paylaşacak.
Giriş: 15 Nisan 2026 - 23:52
Turun ilk ayağındaki mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanan Arsenal, Emirates'te Sporting CP'yi ağırladığı rövanş mücadelesinde 0-0 berabere kalması sonucunda adını yarı finale yazdırdı.
Arsenal, Devler Ligi'nin yarı finalinde Atletico Madrid'de eşleşti.
