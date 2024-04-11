Arsenal - Bayern maçında skandal penaltı kararı

66. dakikada Arsenal kalecisi David Raya, kale vuruşunda takım arkadaşı Gabriel'e pas verdi. Ancak Gabriel, meşin yuvarlağı eliyle tuttu ve oyunu sonra kendisi başlattı. İsveçli hakem Glenn Nyberg ise Gabriel'in yaptığını elle oynama kararı olarak değerlendirmedi ve oyunu devam ettirdi.