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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Arsenal - Bayern maçında skandal penaltı kararı - Futbol Haberleri

        Arsenal - Bayern maçında skandal penaltı kararı

        Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde önceki gece oynanan ve 2-2 biten Arsenal-Bayern Münih maçında çok konuşulacak bir hakem hatası yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 10:37 Güncelleme: 11.04.2024 - 10:37
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        Arsenal - Bayern Münih maçının 67. dakikasında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.

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        66. dakikada Arsenal kalecisi David Raya, kale vuruşunda takım arkadaşı Gabriel'e pas verdi. Ancak Gabriel, meşin yuvarlağı eliyle tuttu ve oyunu sonra kendisi başlattı. İsveçli hakem Glenn Nyberg ise Gabriel'in yaptığını elle oynama kararı olarak değerlendirmedi ve oyunu devam ettirdi.

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        Bayern Münih Teknik Direktörü Tuchel konuyla ilgili, "Gabriel topu elle tuttuğu için hakem penaltı vermeyerek büyük bir hata yaptı" dedi.

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        Ayrıca hakemin, "Bu bir çocuk hatası. Çeyrek finalde böyle bir penaltı vermem" dediğini aktardı.

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