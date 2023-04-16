Arsenal'ın 2-0 kabusu: Zirve yarışı karıştı!

İngiltere Premier League'in lideri Arsenal, deplasmanda West Ham United ile 2-2 berabere kaldı.
Londra Stadyumu'nda oynanan maçta 2-0 öne geçen Arsenal, tıpkı geçtiğimiz hafta Liverpool karşısında olduğu gibi üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
Arsenal'i öne geçiren goller 7. dakikada Gabriel Jesus ve 10. dakikada Martin Odegaard'dan geldi.
33. dakikada Benrahma'nın kullandığı penaltı atışıyla farkı 1'e indiren ev sahibi, 54. dakikada Bowen ile eşitliği yakaladı.
Arsenal'de Bukayo Saka, takımın penaltıcısı Jesus'un elinden topu aldı. Saka kullandığı penaltıda ağları havalandıramadı.
Manchester City'den 1 maç fazlası bulunan Arsenal, puanını 74'e çıkardı. Manchester City ise 70 puanla Arsenal'in arkasında ikinci sırada yer alıyor.
26 Nisan'da Manchester City ile Arsenal, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
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