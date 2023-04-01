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Arsenal - Leeds United: 4-1 (MAÇ SONUCU)

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, sahasında Leeds United'ı 4-1 yenerek, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8'e yükseltti. Londra ekibinde yaklaşık 6 ay sonra sahalara geri dönen Gabriel Jesus 2 gol atarken, diğer goller Ben White ve Granit Xhaka'dan geldi.

Arsenal - Leeds United: 4-1 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM / AA

İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, sahasında Leeds United'ı 4-1 mağlup etti.

Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 35 ve 55. dakikalarda Gabriel Jesus, 47. dakikada Ben White ve 84. dakikada Granit Xhaka atarken, konuk ekibin tek golü 76. dakikada Rasmus Kristensen'den geldi.

Bu galibiyetle puanını 72'ye çıkaran ve maç fazlası bulunan Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki farkı yeniden 8'e yükseltti.

Ligde üst üste 7. galibiyetini alan Arsenal, gelecek hafta deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak.

Premier Lig'de diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Crystal Palace-Leicester City : 2-1

Brighton Hove Albion-Brentford: 3-3

Nottingham Forest-Wolverhampton: 1-1

Bournemouth-Fulham: 2-1

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