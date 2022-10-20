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Arsenal PSV maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan Arsenal PSV maçı ile devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda 9 puanda olan Arsenal liderliğini korumak için sahaya çıkarken 7 puanla hemen arkasında onu takip eden PSV Eindhoven liderlik için savaşacak. Bu coşkulu maç öncesi sporseverler "Arsenal PSV maçı ne zaman ve hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Arsenal PSV Eindhoven maçına dair merak edilen detaylar...

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  • Arsenal PSV maçı ne zaman ve saat kaçta? Arsenal PSV Eindhoven maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

    İngiliz takımı Arsenal ile Hollanda takımı PSV Eindhoven arasındaki karşılaşmanın 15 Eylül Perşembe günü oynanması belirlenmişti. Ancak maç Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. UEFA Avrupa Ligi'nde ertelenen Arsenal PSV maçı bu akşam oynanacak. Peki, Arsenal PSV maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Arsenal PSV maçı muhtemel 11'ler...
  • Arsenal PSV maçı ne zaman ve saat kaçta? Arsenal PSV Eindhoven maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

    ARSENAL - PSV EINDHOVEN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    UEFA Avrupa Ligi 2. hafta ertelenen Arsenal-PSV Eindhoven maçı 20 Ekim Perşembe bu akşam saat 20:00'da oynanacak.
  • Arsenal PSV maçı ne zaman ve saat kaçta? Arsenal PSV Eindhoven maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

    ARSENAL - PSV EINDHOVEN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Arsenal-PSV Eindhoven maçının heyecan dolu doksan dakikası TV8.5 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
  • Arsenal PSV maçı ne zaman ve saat kaçta? Arsenal PSV Eindhoven maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

    ARSENAL - PSV EINDHOVEN MUHTEMEL 11'LER

    Arsenal

    Turner; White, Holding, Gabriel, Tierney; Xhaka, Partey; Saka, Vieira, Nelson; Nketiah
  • Arsenal PSV maçı ne zaman ve saat kaçta? Arsenal PSV Eindhoven maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

    PSV Eindhoven

    Benitez; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Sangare, Gutierrez; Simons, Veerman, Gakpo; Til

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