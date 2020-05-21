Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Vida'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in talip olduğu ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar'ın, Ada'dan 10 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transfere olumlu yanıt vermeyi planladığı belirtildi. Hırvat stoper, İngiliz ekibi West Bromwich’in de transfer listesinde bulunuyor. Hırvat basını da, Hırvat oyuncuların bu yaz büyük talep göreceğini, Vida’nın da Premier Lig’den talipleri olduğunu öne sürdü.