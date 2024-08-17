Arsenal-Wolverhampton: 2-0 (MAÇ SONUCU)
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Wolverhampton'ı 2-0 mağlup ederek sezona üç puanla başladı. Londra ekibinin gollerini Havertz ve Saka kaydetti.
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk adaylarından Arsenal, ilk hafta maçında ağırladığı Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etti.
Emirates Stadı'nda oynanan maçta Topçular'a üç puanı getiren golleri 25'te Havertz ve 74'te Saka kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Arsenal sezona 3 puanla başlarken, Wolverhampton sezonun ilk maçından puansız ayrıldı.
Arsenal 2. haftada deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Wolverhampton ise sahasında Chelsea'yi konuk edecek.