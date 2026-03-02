Arsenal zirvedeki yerini korudu!

Avrupa'da 5 büyük futbol ülkesi olarak kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) heyecan sürüyor.

Premier Lig'de Arsenal, La Liga'da Barcelona, Serie A'da Inter, Bundesliga'da Bayern Münih ve Ligue 1'de Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

ARSENAL, DERBİLERDEN KAYIPSIZ ÇIKTI

Premier Lig'de geçen hafta oynadığı Londra derbisinde Tottenham Hotspur'u 4-1 yenen lider Arsenal, bu hafta da Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon yolunda önemli bir virajı daha döndüi.

Bu sezon derbilerde puan kaybı yaşamayan Arsenal'a galibiyeti getiren golleri William Saliba ve Jurrien Timber kaydetti. Konuk takımın golünü Piero Hincapie kendi kalesine atarken, Chelsea'de Pedro Neto, 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Leeds United'ı Antoine Semenyo'nun attığı golle 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool, sahasında ağırladığı West Ham United'ı Hugo Ekitike, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Cody Gakpo ve Axel Disasi'nin (kendi kalesine) golleriyle 5-2 mağlup etti.

Manchester United da Bruno Fernandes ve Benjamin Sesko'nun golleriyle Crystal Palace'ı 2-1 yendi.

Ligde 29. haftanın ardından Arsenal, 64 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturdu. Manchester City 59, Manchester United ve Aston Villa 51, Liverpool 48 puanla Arsenal'ı takip etti.