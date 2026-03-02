Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Fransa Arsenal zirvedeki yerini korudu - Futbol Haberleri

        Arsenal zirvedeki yerini korudu

        Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) zirve mücadelesine hafta sonu devam edildi. İngiltere Premier Ligi'nin güçlü ekiplerinden Arsenal, 64 puanla liderliğini korudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 13:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arsenal zirvedeki yerini korudu!

        Avrupa'da 5 büyük futbol ülkesi olarak kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) heyecan sürüyor.

        Premier Lig'de Arsenal, La Liga'da Barcelona, Serie A'da Inter, Bundesliga'da Bayern Münih ve Ligue 1'de Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

        ARSENAL, DERBİLERDEN KAYIPSIZ ÇIKTI

        Premier Lig'de geçen hafta oynadığı Londra derbisinde Tottenham Hotspur'u 4-1 yenen lider Arsenal, bu hafta da Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon yolunda önemli bir virajı daha döndüi.

        Bu sezon derbilerde puan kaybı yaşamayan Arsenal'a galibiyeti getiren golleri William Saliba ve Jurrien Timber kaydetti. Konuk takımın golünü Piero Hincapie kendi kalesine atarken, Chelsea'de Pedro Neto, 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

        REKLAM

        Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Leeds United'ı Antoine Semenyo'nun attığı golle 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool, sahasında ağırladığı West Ham United'ı Hugo Ekitike, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Cody Gakpo ve Axel Disasi'nin (kendi kalesine) golleriyle 5-2 mağlup etti.

        Manchester United da Bruno Fernandes ve Benjamin Sesko'nun golleriyle Crystal Palace'ı 2-1 yendi.

        Ligde 29. haftanın ardından Arsenal, 64 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturdu. Manchester City 59, Manchester United ve Aston Villa 51, Liverpool 48 puanla Arsenal'ı takip etti.

        BARCELONA, GALİBİYETE 4 GOLLE UZANDI

        La Liga'da haftaya lider giren Barcelona, sahasında Villarreal'i 4-1 yendi.

        Katalan temsilcisinde Lamine Yamal "hat-trick" yaparken, son golü Robert Lewandowski kaydetti.

        Atletico Madrid, deplasmanda Real Oviedo'yu Julian Alvarez'in son dakika golüyle 1-0 mağlup etti.

        Haftanın kapanış maçında Real Madrid, bugün sahasında Getafe'yi ağırlayacak.

        Puanını 64'e çıkaran Barcelona, La Liga'da liderliğini sürdürdü. Real Madrid'in 60, Atletico Madrid ve Villarreal'in 51 puanı bulunuyor.

        REKLAM

        INTER, GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

        Serie A'nın 27. haftasında sahasında Genoa ile karşılaşan lider Inter, Federico Dimarco ve Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

        Zirve mücadelesi veren Milan, Cremonese deplasmanında son 5 dakikada Strahinja Pavlovic ve Rafael Leao'nun golleriyle 2-0 galip ayrıldı.

        Napoli, Hellas Verona deplasmanında Rasmus Höjlund ve Romelu Lukaku'nun golleriyle üç puana uzandı.

        Milli futbolcular Kenan Yıldız ve Zeki Çelik'in karşı karşıya geldiği mücadelede, Roma ile Juventus 3-3 berabere kaldı.

        Başkent ekibinin gollerini Wesley, Evan N'Dicka ve Donyell Malen atarken, konuk takımın golleri Francisco Conceiçao, Jeremie Boga ve Federico Gatti'den geldi.

        Ligde 27. hafta maçları sonrası Inter, 67 puanla liderlik koltuğunda otururken, en yakın takipçilerinden Milan'ın 57, Napoli'nin 53 ve Roma'nın 51 puanı bulunuyor.

        BAYERN MÜNİH, GERİYE DÜŞSE DE KAZANDI

        Bundesliga'da haftanın maçında lider Bayern Münih, geriye düştüğü mücadelede en yakın takipçisi Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup etti.

        REKLAM

        Dortmun'un gollerini Nico Schlotterbeck ve Daniel Svensson attı. Bavyera ekibi, Harry Kane (2) ve Joshua Kimmich ile galibiyete uzandı.

        Mathias Lage'in golüyle sahasında St. Pauli'ye 1-0 yenilen Hoffenheim, puan kayıplarını sürdürdü.

        Atakan Karazor'un formasını giydiği Stuttgart ise kümede kalma mücadelesi veren Wolfsburg'u 4-0 gibi farklı skorla geçti.

        Ligde 24. hafta sonunda Bayern Münih, 63 puanla zirvedeki yerini korudu. Borussia Dortmund 52, Hoffenheim ve Stuttgart ise 46'şar puanla lideri izledi.

        LİGUE 1'DE PSG FARKI 4 PUANA ÇIKARDI

        Geçen hafta yeniden liderliğe yükselen PSG, Bradley Barcola'nın golüyle La Havre deplasmanından kayıpsız döndü.

        Zirve mücadelesi veren Lens, haftanın açılış maçında Strasbourg ile 1-1 berabere kalarak iki haftada 5 puan kaybetti.

        Üst sıraları ilgilendiren maçta Olimpik Marsilya, iki kez geriye düştüğü Olimpik Lyon karşısında sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

        Kalesini Berke Özer'in koruduğu Lille ise düşmeme mücadelesi veren Nantes'ı 1-0 mağlup etti.

        Ligde 24. hafta sonunda PSG, 57 puanla zirvede yer alıyor. Lens 53 puanla ikinci, Olimpik Lyon 45 puanla üçüncü durumda.

        ÖNERİLEN VİDEO

        40 metrelik falezlerden düştü, hayatını kaybetti

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda, falezler üzerinde yer alan asansörün bulunduğu alanda meydana geldi. Mehmet Ali Karaçay, yat limanına inilen asansörün bulunduğu alandan düştü. Karaçay'ın yaklaşık 40 metrelik yüksekten düştüğünü görenl...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        "Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduğumuzu öngörüyoruz"
        "Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduğumuzu öngörüyoruz"
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları