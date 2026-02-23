Arsene Wenger'in hedefi 100 ülkede 100 akademi

Arsenal'de elde ettiği başarılarla dünya futbolunun bir dönemine damgasını vuran, şu anda ise FIFA Futbol Gelişim Direktörü olarak görev yapan Arsene Wenger, Gianni Infantino'nun, FIFA başkanlığında 10 yılı geride bırakmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın her yerinde akademiler kurarak ülkelere potansiyellerini yakalama şansı vermek istediklerini belirten Wenger, "Bugün 60 farklı ülkede yaklaşık 60 akademimiz var. Böylece herkesi, her çocuğa oynama şansı vermenin kesinlikle hayati önem taşıdığına ikna etmek istiyoruz. Ülkenin içine girip yetenekleri belirliyor, yetenekleri eğitiyor ve tabii ki yetenekleri de oynatıyoruz. Çünkü artık her yıl FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası düzenliyoruz ve artık bir dünya festivali var. Tüm dünya için bir 15 Yaş Altı Turnuvası oluşturmak istiyoruz. Burada eleme turları olmayacak, sadece çocuklara dünya düzeyinde oynama şansı verilecek, böylece 211 ülkenin tümü katılacak." ifadelerini kullandı.