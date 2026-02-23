Canlı
        Arsene Wenger'in hedefi 100 ülkede 100 akademi - Futbol Haberleri

        Arsene Wenger'in hedefi 100 ülkede 100 akademi

        FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, 100 farklı ülkede akademi kurmayı hedeflediklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 12:29
        Arsene Wenger'in hedefi 100 ülkede 100 akademi

        Arsenal'de elde ettiği başarılarla dünya futbolunun bir dönemine damgasını vuran, şu anda ise FIFA Futbol Gelişim Direktörü olarak görev yapan Arsene Wenger, Gianni Infantino'nun, FIFA başkanlığında 10 yılı geride bırakmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Dünyanın her yerinde akademiler kurarak ülkelere potansiyellerini yakalama şansı vermek istediklerini belirten Wenger, "Bugün 60 farklı ülkede yaklaşık 60 akademimiz var. Böylece herkesi, her çocuğa oynama şansı vermenin kesinlikle hayati önem taşıdığına ikna etmek istiyoruz. Ülkenin içine girip yetenekleri belirliyor, yetenekleri eğitiyor ve tabii ki yetenekleri de oynatıyoruz. Çünkü artık her yıl FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası düzenliyoruz ve artık bir dünya festivali var. Tüm dünya için bir 15 Yaş Altı Turnuvası oluşturmak istiyoruz. Burada eleme turları olmayacak, sadece çocuklara dünya düzeyinde oynama şansı verilecek, böylece 211 ülkenin tümü katılacak." ifadelerini kullandı.

        "ÇOK GERİDE KALAN ÜLKELERDE BÜYÜK BİR GELİŞME KAYDEDİLDİ"

        Akademi projesinin dünya futbolunu değiştireceğini savunan Wenger, "Hedefimiz 100 farklı ülkede 100 FIFA Yetenek Akademisi kurmak. Son 10 yılda, Avrupa'nın gerisinde kalan ülkelerin potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı olmak için çok şey yapıldı. Çok geride kalan ülkelerde büyük bir gelişme kaydedildi ve yavaş yavaş, seviye daha homojen hale geldi ve dünyanın her yerinde çok daha yüksek." diye konuştu.

        FIFA Başkanı Infantino'nun ilerlemek isteyen biri olduğunu kaydeden Wenger, "Her zaman yeni fikirlere açık. Akademilerde, ülkelerde oyuncuları eğitmek, tüm ülkeleri geliştirmek için yaptığım önerileri büyük bir destek verdiği için ona minnettarım. Infantino, her ülkenin bir şansı hak ettiğinin bilincinde ve bu programı desteklemek için fonları elde etmeme ve tüm federasyonların oylarıyla fonların onaylanmasına yardımcı oldu." şeklinde görüş belirtti.

        LGS için ikili kontenjan modeli

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS kapsamında hayata geçirilecek ikili kontenjan modelini duyurdu.

