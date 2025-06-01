Artı Değer Van Spor, 1. Lig'e yükseldi!

Futbolda 2. Lig'de play-off finali heyecanı yaşanırken, futbolun kalbi HT Spor TV ekranlarında attı.

2. Lig play-off finalinde Artı Değer Vanspor ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan mücadelenin normal süresi 0-0 bitti ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatmalarda da gol sesi çıkmazken ardından penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonrası Artı Değer Vanspor rakibini mağlup ederek adını Trendyol 1. Lig'e yazdırdı!

BATMAN PETROLSPOR, DOĞRUDAN FİNALE YÜKSELDİ

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, 34 maçta topladığı 80 puanla Sarıyer'in ardından normal sezonu 2. tamamladı. Grubunda doğrudan finale yükselen kırmızı-beyazlılar, play-off 3. tur maçında Altınordu ile eşleşti. İzmir'deki ilk maçı 1-0 kazanan Batman ekibi, evinde ise 1-1 berabere kalarak tur atladı.

VAN SPOR, LİGİ 5. TAMAMLADI

2. Lig Kırmızı Grup'ta topladığı 62 puanla play-off oynamaya hak kazanan Van Spor, normal sezonu 5. tamamladı. Menemen FK ile tek maç eleme usulü oynanan eşleşmede rakibini 3-1'lik skorla geçen Van ekibi, bir sonraki turda da 68 Aksarayspor'u 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eledi. Play-off 3. turda Elazığspor ile eşleşen kırmızı-siyahlılar, evinde 4-1 kazanırken, rövanş karşılaşmasında yaşanan olaylardan dolayı hükmen 3-0 galip sayıldı.

BÜYÜK COŞKU HT SPOR EKRANLARINDA YAŞANDI...

Karşılaşma, HT Spor TV'den naklen yayınlanırken; Van Kent Meydanı ve Batman Kent Meydanı'nda kurulan dev ekranda binlerce taraftar tarafından izlendi. Maç boyunca büyük bir heyecan yaşayan taraftarlar, penaltı vuruşlarına giden mücadeleyi heyecanla izledi.

2. LİG VE 3. LİG HEYECANI HT SPOR'DA!

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig'den 2 maç, 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam en az 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçilirken, bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlandı.

Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.