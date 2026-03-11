Canlı
        Artık tekil hizmet de sunuyor - Girişimcilik Haberleri

        Artık tekil hizmet de sunuyor

        Mükellef Teknoloji Kurucu Ortağı ve CEO'su Kenan Açıkelli "Artık esnek çözümlerle ilerliyoruz; kullanıcılarımız bizden şirket kuruluşu hizmeti almasa bile sadece e-imza, sanal ofis, marka tescil veya ön muhasebe yazılımını alabiliyor" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Artık tekil hizmet de sunuyor

        Türkiye’de ve yurt dışında şirket kuruluşundan finansal yönetime kadar uzanan süreçleri uçtan uca yöneten Mükellef Teknoloji, yoluna çatı marka yapılanmasıyla devam ettiğini bildirdi.

        Mükellef Teknoloji çatısı altında yer alan; şirket kurma ve yönetme uygulaması Mükellef ile Türkiye, Amerika ve İngiltere’de, dijital muhasebe çözümlerinin yer aldığı pazaryeri modeli Workhy Connect ile Estonya, Fransa, Dubai, Karadağ, Hollanda ve Almanya’da operasyonlarını yürütürken, yapay zekâ destekli ön muhasebe programı Robom ile de tüm bu ülkelerde hizmet veriyor.

        Mükellef Teknoloji Kurucu Ortağı ve CEO’su Kenan Açıkelli, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bugün geldiğimiz noktada şirket kuruluşunun ötesine geçerek dijital muhasebe ve regülasyon süreçlerinde tüm ihtiyaç duyulan hizmetleri Mükellef Teknoloji çatısı altında topladık. Tamamen kendi geliştirdiğimiz ürünlerimizle yolumuza devam ediyor, müşterilerimizin vergi ve muhasebe süreçlerini dijitale taşıyor, işlerini kolaylaştırıyoruz. Mikro ve KOBİ’ler için karmaşık süreçleri basitleştiriyor, ürün sayımızı artırıyor, mevcut çözümlerimizi geliştiriyor ve derinleştiriyoruz. Yakın zamanda İstanbul ve Ankara’da iki yeni sanal ofisimizi açtık. Ayrıca Türkiye’deki müşterilerimiz için yeni geliştirdiğimiz ‘Starter’ paketi sayesinde, şirket kuruluşu, e-fatura, e-imza, ön muhasebe ve sanal ofisi tek paket olarak sunuyoruz. Artık esnek çözümlerle ilerliyoruz; kullanıcılarımız bizden şirket kuruluşu hizmeti almasa bile sadece e-imza, sanal ofis, marka tescil veya ön muhasebe yazılımını alabiliyor.”

        Açıkelli, 2026 yılı yol haritasına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu: “Bu yıl, Mükellef Teknoloji’nin öncü çözümlerini daha geniş bir ekosisteme taşımayı hedefliyoruz. Büyümeyi yalnızca ölçeklenme değil, değer yaratma odağında ele alan bir yaklaşımla ilerliyoruz. Türkiye’de ve globalde mali müşavirlere yönelik yeni ürün ve servisimizi devreye alarak çözümlerimizi daha geniş bir ekosisteme sunmayı planlıyoruz. Bu sayede mali müşavirlerin işlerini kolaylaştırırken, uzmanlıklarını uluslararası ölçekte görünür ve erişilebilir kılmayı amaçlıyoruz.”

