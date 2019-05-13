Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (OTAM),artırılmış gerçeklik teknolojisi ile test devrini başlattığını duyurdu. Şirketin geliştirdiği “Artırılmış Gerçeklik Platformu”nun, hizmet verilen şirket temsilcilerinin, aynı anda OTAM bünyesindeki yetkiliye birebir bağlanarak ekran paylaşımı ve çizim gibi farklı operasyona eşgüdümsel katılımını sağladığı bildirildi.

Kullanıcıların internet aracılığıyla, testi gerçekleştiren teknisyenin akıllı gözlüğüne veya akıllı telefonuna bağlanarak parçaların test, kontrol ve denetim gibi aşamalarını uzaktan etkileşimle takip edebildikleri sistem ile, zaman kaybının azaltılması ve maliyetlerin azaltılması hedefleniyor.

'TESİSE GELMEDEN TESTE GİRECEKLER'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, "Otomotiv firmaları testlerini bizlere yaptırırken süreci yerinde izlemek ve süreçlere müdahale etmek isteyebiliyorlar. Bu da Türkiye’nin farklı lokasyonlarında yer alan müşterilerimizin veya Romanya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerde bulunan müşterilerimizin tesisimize gelerek zaman-maliyet kaybı yaşamaları anlamına geliyor. Biz de bu kayıpların önüne geçmek adına İTÜ Arı Teknokent girişimlerinden Hangaarlab ile işbirliğine giderek Artırılmış Gerçeklik Platformu’nu hayata geçirdik. Artık ister Fransa’dan, ister Bursa’dan olsun müşterilerimiz, tesisimize gelmeden istedikleri an bağlantı kurarak test ortamına adapte olabiliyorlar" diye konuştu.

Artırılmış Gerçeklik Platformu sayesinde görsel ve işitsel haberleşme sağlanarak üretici ile birlikte çalışmaya olanak tanıdıklarını belirten Özcan, "İnternet aracılığıyla merkezimize uzaktan erişen firma yetkilisi, teknisyenimiz akıllı gözlük veya akıllı telefonundan ne görüyorsa birebir görüyor. Uzmanımız eğer bir motor üzerinde çalışıyorsa, kullanıcı da motoru birebir görmek suretiyle süreci takip ederek gerekli yönlendirmeleri yapıyor" ifadesini kullandı.